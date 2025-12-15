Анализируем итоги 1391-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продолжают продвигаться в районе Северска - как южнее, так и севернее города, который, как утверждают россияне, уже полностью ими захвачен.

Продвижение фиксирует украинский паблик Deep State, который указывает, что россияне заняли новые позиции как в Северске, так и в соседнем Ямполе под Лиманом.

Российские паблики пишут о боях за Резниковку к западу от Северска. По украинским картам до нее от линии фронта еще около пяти километров. При этом боец ВСУ "Мучной" также пишет о том, что войска РФ зацепились за восточные окраины Резниковки.

Также у РФ есть продвижение на востоке Запорожской области.

Российские десантники вошли в Гуляйполе с юго-востока, некоторым войскам удалось добраться до центра города, пишет военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. Также россияне захватили южную часть села Варваровка , расположенную в трех километрах к северу от Гуляйполя.

При этом в Купянске наступают ВСУ, пишут российские паблики. Там Украина вернула под свой контроль еще несколько микрорайонов города, а также поселок Московка.

Проблемы россиян в западной части Купянска состоят в том, что ВСУ нарушили российскую логистику, а также вынудили российских операторов дронов отойти на левобережную часть Оскола, заявляют паблки РФ.

В Украине тем временем упрекают Зеленского, что он во время поездки в Купянск "забыл" о генералах, которые руководили операцией по деблокаде города.

Нардеп Марьяна Безуглая отметила, что на фотографиях, опубликованных Офисом президента, нет двух ключевых командиров, ответственных за успех под Купянском - командующего Объединенных сил генерала Драпатого и комбрига бригады НГУ "Хартия" Игоря Оболенского.

"Видео, фото, заявления для всего мира, но он (Зеленский - Ред.) НЕ посетил тех, кто придумал и организовал Купянскую операцию! Не спросил из первых уст, не поблагодарил, не поинтересовался, как она проводилась?? Ни одного акцента на планировании, только благодарность бойцам и Сырскому", - написала Безуглая.

Она назвывает поездку Зеленского в Купянск "информационной операцией", чтобы заглушить плохие новости с других фронтов. "Сегодня меньшинство будет говорить о Северске — последнем городе на пути к Славянску и Краматорску с востока, и о Гуляйполе, которое вместе с Ореховом является последними городами на пути к Запорожью", - написала нардеп.

На эти и подобные обвинения отреагировал командующий штурмовыми войсками Манько. Он назвал "ублюдками" тех, кого критикует командование и пишет о тяжелом положении на фронте. И заявил, что ими должны заняться спецслужбы.

Проходящий службу в "Хартии" главред "Цензора" Юрий Бутусов пишет, что Драпатый к успехам под Купянском отношения не имеет.

По его словам, группа для контрудара под Купянском была сформирована в конце сентября под руководством комбрига "Хартии" Оболенского. И уже до середины октября под его командованием был освобождены ключевые села под Купянском - Кондрашовка и Радьковка. Драпатый был назначен на это напрвление уже после прорыва фронта россиян, пишет Бутусов - 17 октября. И уже 21 октября "Хартия" под командованием Оболенского, развивая успех, прорвалась к реке Оскол, перерезав логистику российских войск.

При этом он сказал, что "праздновать победу в Купянске ещё рано".

"Операция по освобождению Купянска еще не завершена, еще рано праздновать, враг ежедневно атакует, пытается снова прорваться в город с севера и по левому берегу, враг удерживает значительную часть города, и ожесточенная битва продолжается", - пишет Бутусов.

Блэкаут в Одессе

Начиная с вечера пятницы, россияне усиленно атаковали энергетику юга Украины - и особенно Одесской области.

Военные эксперты уже назвали это наиболее массированной воздушной атакой Одесского региона за всю войну. По данным пабликов, пострадало не менее двух десятков подстанций и одна ТЭС. По ним применялись как дроны, так и ракеты. Атаки продолжались и в воскресенье.

В итоге Одесса уже третий день находится в блэкауте. В городе не ходит электротранспорт, местные жители пытаются заряжать гаджеты в магазинах, готовят еду на сварочных аппаратах и свечах. Также люди вывешивают продукты за окна, поскольку холодильники не работают.

Многие водители загружают в машины пауэрбанки или зарядные станции, чтобы они заряжались от двигателя, и ездят по городу.

Также в Одессе проблемы с водой - с утра сегодня по всему городу начали ездить водные цистерны, а местный водоканал заявил, что до 18 часов водоснабжение будет практически полностью прекращено.

Одновременно с Одессой удары были по Николаеву и Херсону. В Николаеве до сих пор остаются проблемы с теплоснабжением.

Помимо энергетики, россияне наносили удары по логистике - портам и железным дорогам. В частности, россияне впервые за долгое время снова применили по приморскому региону КАБы. Воздушные силы ВСУ в воскресенье сообщали о пусках авиабомб в направлении Затоки (российские паблики утверждают, что целью был неоднократно атакованный ранее железнодорожный мост).

До этого КАБы применялись по Одесской области в конце октября, что наделало тогда много шума. Эксперты сообщали о появлении у РФ новых дальнобойных моделей этих авиабомб. При этом в контексте нынешнего обострения с ударами по Одесской области массированное применение КАБов может иметь тяжёлые последствия.

Этот регион играет ключевую роль для внешней торговли Украины, поскольку там расположены крупнейшие морские порты. Именно они сейчас являются объектами российских атак наряду с объектами энергетики (почему - писали здесь).

Авиабомбы могут нанести портовой инфраструктуре куда больший урон, чем дроны или даже ракеты. Тем более, что КАБы дешевле ракет, а значит, их смогут гораздо более массово применять.

Возвращаясь к отключениям света - прогнозы звучат крайне тревожные.

Киев будет по 20-22 часа без света в сутки при морозах -5, которые прогнозируются уже через неделю-две, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Попенко. Сейчас в столице среднее время отключения составляет по 15 часов в сутки.

Киев и восточная Украина близки к полному отключению света, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. "Сейчас мы в одном шаге от полного отключения электроэнергии в Киеве", — сказал человек, знакомый с ситуацией в энергетическом кризисе.

Под угрозой выхода из строя находятся системы передачи электроэнергии с запада, где сейчас сосредоточена генерация, на восток, что угрожает разделить страну на две части. "Мы находимся, если не на грани" полного отключения электроэнергии на востоке страны, "то очень близко к этому", cказал высокопоставленный европейский дипломат.

Кремль также "преследует другую стратегию по созданию [энергетических] островов", чтобы отдельные регионы "были отрезаны от любой генерации электроэнергии и поставок электроэнергии, а также от существующей системы передачи".

Эксперты не смогли спрогнозировать, сколько атак потребуется РФ, чтобы довести ситуацию до этого. Ослаблена также украинская ПВО, что может затруднить защиту остальной части энергосистемы.

Переговоры в Берлине

В воскресенье в столице Германии начались очередные переговоры представителей Трампа и украинской делегации во главе с Зеленским. Американскую группу возглавляют Уиткофф и Кушнер - ближайшие соратники президента США, которые в последние недели перехватили переговорный трек с Россией и Украиной.

Переговоры продлились около пяти часов в воскресенье и еще два часа сегодня, сообщили украинские СМИ. Пока конкретные договоренности, судя по всему, не достигнуты - по крайней мере, официально о них не заявлялось. Зеленский дал комментарий, назвав переговоры "продуктивными", но дал понять, что соглашений по спорным вопросам не достигнуты и обе команды продолжат работу дальше.

При этом основные разногласия в общем-то лежат на поверхности.

Западные СМИ вчера и сегодня активно сообщали, что по главному вопросу - территориальному - США по-прежнему требуют от Киева согласиться на вывод войск из оставшейся части Донбасса и на создание там демилитаризованной зоны, куда не войдет российская армия (но при этом над этой территорией будет российский контроль).

По данным журналистов, Зеленский такую модель отвергает и предлагает завершать войну по линии фронта. Однако, по информации Wall Street Journal, Штаты не склонны здесь к компромиссу, поэтому переговоры проходят "тяжело".

О том же пишет и Reuters, хотя, по информации этого издания, прямо "нет" на призывы США вывести войска Киев не говорит.

Американцы заявили Украине в ходе мирных переговоров в Берлине, что она должна согласиться на вывод своих войск из Донбасса в рамках любого соглашения о прекращении войны, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Источник сообщил, что Киев запросил дальнейшие обсуждения. Другой источник, знакомый с ходом переговоров, заявил, что по территориальному вопросу по-прежнему существуют серьезные разногласия.

Однако сам Уиткофф еще вчера сообщил о "значительном прогрессе" во время этих переговоров. А сегодня глава украинской делегации Умеров заявил, что Киев надеется на заключение соглашения уже до конца сегодняшнего дня.

"За последние два дня украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, достигнут реальный прогресс. Мы надеемся, что к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру", - написал секретарь СНБО.

Правда, позже спикер Умерова Диана Давитян заявила, что он имел в виду не буквально "до конца дня", а "в конце концов". Хотя в посте секретаря Совбеза более однозначная формулировка.

Кроме того, Умеров призвал не доверять публикациям с инсайдами по встрече. Он заявил, что в СМИ сейчас звучит "много шума и анонимных спекуляций" и призвал не поддаваться на слухи и провокации.

Вслед за Умеровым раскритиковал появившуюся в СМИ информацию о переговорах Украины и США замглавы МИД Кислица.

"Находясь в одной переговорной комнате с Кушнером и Уиткоффом второй день подряд, я бы сказал, что распространяемые в СМИ теории заговора ложны. Я положительно впечатлен уровнем понимания интересов Украины и позиции американских партнеров. Важно, чтобы американская сторона оставалась полностью вовлеченной в мирный процесс и пыталась определить шаги, которые могут привести к справедливому и устойчивому прекращению войны. Несправедливо искажать подход американской команды, в то время как они вкладывают время, усилия и ресурсы в установление мира. Каждая команда внимательно слушает друг друга. Позиция Украины очень ясна. Анонимные источники неверны", - заявил Кислица.

Нельзя не отметить - заявления Умерова и Кислицы появилось после публикаций о том, что американцы настаивают на выводе украинских войск из Донецкой области, а Зеленский противится этому. Но что именно из этого не соответствует действительности, из комментариев украинских чиновников непонятно.

Не исключено, что эти комментарии появились по требованию американских переговорщиков - их могли разозлить утечки информации в СМИ, в которых они заподозрили украинскую сторону.

Очевидно, что США делают большую ставку на эти переговоры в Европе, о чем накануне заявлял и Трамп. Именно поэтому на Киев растет давление со стороны США - американцы требуют от Украины согласиться с планом Уиткоффа и Кушнера, ведь с ним, видимо, в общем и целом уже согласна Россия. В этом случае "да" Зеленского позволило бы Трампу в кратчайшие сроки заявить о прорыве в мирных переговорах и провозгласить скорое окончание войны в Украине еще до Рождества.

Однако утечки с переговоров и многочасовые обсуждения показывают, что Зеленский пытается вернуться к модели, которую продвигает Киев и Европа - перемирию по линии фронта с минимальными обязательствами Киева по размеру армии, внеблоковости и т.д. Хотя по последнему пункту Киев может "подвинуться", на что вчера намекнул Зеленский - по его словам, Украина готова не стремиться в НАТО, если получит весомые гарантии безопасности.

Тем не менее, позиция Киева остается достаточно неуступчивой. И, скорее всего, именно европейцы накануне предложили украинскому президенту избрать именно такую модель переговоров, пообещав поддержку.

Хотя на данный момент судьба этой поддержки неопределена: уже семь стран Европы (включая Бельгию - основного держателя активов РФ - и тяжеловеса Италию) выступают против основного механизма финансирования Украины - выдачи Киеву "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов. Решить этот вопрос в ЕС планируют уже на текущей неделе.

Кроме того, неясно как отреагирует Трамп на отказ Зеленского идти на уступки по ключевому пункту мирного плана. И предпримет ли он меры давления на украинские власти и насколько жесткие, чтоб побудить их согласиться на вывод войск из Донецкой области. Собственно, по большому счету, от этого и зависит итоговое решение Киев по данному вопросу.

Кроме того, провал решения по выдачи "репарационного кредита" также будет своего рода формой давления на Зеленского.

Но об этом расскажем ниже подробнее.

Война или мир? Что принесет "репарационный кредит"

Этот заем в европейских СМИ и в заявлениях европейских политиков часто подается как сигнал о том, что "Европа - самостоятельный игрок, которого нельзя игнорировать в вопросах Украины". Противники же выдачи кредита делают упор на то, что это уничтожит доверие внешних инвесторов к финансовой системе Евросоюза и усугубит и без того нарастающие экономические проблемы Европы.

Однако, в реальности репарационный кредит может иметь и другие, причем далеко идущие, последствия и для войны в Украине и для европейской геополитики.

1. Выдача кредита сделает малореалистичным скорое окончание войны. Скорое окончание войны возможно только в случае, если одна из сторон пойдет на уступки, которые могут быть следствием либо резкого ухудшения военной ситуации (обвал фронта), либо результатом давления на одну или обе воюющие стороны внешних сил. На Россию у Трампа и Запада в целом нет таких рычагов, которые бы заставили ее в самое ближайшее время пойти на уступки. Они, теоретически, есть у Китая, но он не демонстрирует никаких признаков того, что готов их применить. При этом у Трампа есть рычаги влияния на Киев. Исходя из этого он и выстроил логику своего мирного плана, по которому на гораздо большие уступки, чем Россия, должна пойти Украина (чтоб Москва согласилась на завершение войны). Если Киев не получит кредит, само по себе это уже будет, как писалось выше, давлением на украинские власти, которые лишатся понимания, где далее брать деньги на продолжение войны. Если же кредит будет выдан, то стимулы для Киева идти на какие-либо уступки сильно снизятся. И, соответственно, война может окончательно уйти в долгую, когда Россия будет надеяться, что у Украины вот-вот закончатся люди, а Украина будет надеяться, что у России вот вот закончатся деньги. И такое ожидание может тянуться годами, а вместе с этим будет продолжаться и война.

2. Украина лишится наиболее понятного ресурса для послевоенного восстановления, которым являются замороженные в Европе российские активы. По плану Трампа, часть из них должна была пойти на послевоенную реконструкцию Украины. Могли бы быть и другие решения. Но если будет выдан репарационный кредит, то эти деньги потратят на текущие нужды во время войны. Часть будет освоена западными оружейными компаниями, часть пойдет на закупку других импортных товаров, часть будет отправлена на финансирование невоенных расходов бюджета Украины, часть будет при этом разворована украинскими чиновниками. Причем, если выдадут репарационного кредита, то речь не будет идти об увеличении финансирования Украины. В лучшем случае - о сохранении финансирования на уровне этого года и прошлых лет. На уровне, который не позволяет Киеву достичь перелома в войне.

3. Выдача репарационного кредита увиливает вероятность резкой эскалации в войне с расширением ее на Европу. Орбан уже заявил, что это будет актом объявления войны России. Неизвестно, готов ли Кремль действительно применить против европейцев военные меры в качестве ответа на фактическую конфискацию своих активов, но, однозначно, какие-то действия он предпримет, что ухудшит и без того крайне напряженные европейско-российские отношения. А следовательно, по мере затягивания войны, будет увеличиваться вероятность, что, в какой-то момент, рост этого напряжения перейдет грань, за которой начнется уже открытая война, чреватая переходом в ядерную фазу. Но даже если до открытой войны не дойдет дело, это станет огромным препятствием для нормализации отношений РФ и Европы в долгосрочной перспективе - даже после завершения войны и даже в случае политических перемен в России или в ЕС. А в условиях стратегического противостояния Москвы и европейцев, Украина будет оставаться для них полем битвы. При том, что главная реальная гарантия безопасности для Украины - это нормализация отношений России и Европы, с утверждением новой системы европейской безопасности, что будет означать прочный мир и для украинцев.