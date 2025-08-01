Колумбийцы намного лучше нынешнего поколения новых украинских солдат, потому что на войну их привлекли не против их воли.

Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на украинских военных в материале, посвященном проблеме измотанности ВСУ и отсутствию мотивированных новобранцев.

Как сказано в статье, многие мужчины любой ценой стараются избежать перспективы воевать бесконечно, погибнуть или получить тяжелые ранения. Уклонение от призыва стало обычным делом: согласно статистике ЕС, сотни тысяч мужчин боеспособного возраста бежали в Европу. Украина надеется решить хотя бы часть своих кадровых проблем за счет нового притока иностранных бойцов.

The Times рассказывает о мужчине по имени Богдан, который является командиром взвода и руководит новым разведывательно-ударсным подразделением, где преобладают военнослужащие из Колумбии.

Колумбийцы сражались с северокорейскими войсками в Курской области. Журналист газеты видел десятки испаноговорящих солдат на военном полигоне, но не получил разрешения взять у них интервью.

"Колумбийцы гораздо лучше нынешнего поколения новобранцев украинских солдат, потому что их не притащили сюда против их воли. Наши ребята одержимы мыслями о том, как они все умрут, как их отправят на самоубийственные задания и так далее. Они не хотят учиться, и у них нет мотивации", — сказал Богдан.

На вопрос о том, что мотивирует колумбийцев, он ответил: "В основном деньги. Для них это работа". Среднемесячная зарплата военнослужащего украинских вооруженных сил на передовой составляет 120 000 гривен, что в восемь раз превышает средний заработок колумбийского солдата.

На днях СМИ сообщили, что СБУ ведет следствие о мексиканцах и колумбийцах, поступивших в ВСУ ради обучения управления дронами, чтобы передать полученные навыки транснациональным преступным организациям.

В прошлом году пресса писала, что сотни профессиональных военных из Колумбии воюют за Украину на войне.