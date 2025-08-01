"Их не притащили сюда против воли". Служащие ВСУ хвалят воюющих за Украину колумбийцев
Колумбийцы намного лучше нынешнего поколения новых украинских солдат, потому что на войну их привлекли не против их воли.
Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на украинских военных в материале, посвященном проблеме измотанности ВСУ и отсутствию мотивированных новобранцев.
Как сказано в статье, многие мужчины любой ценой стараются избежать перспективы воевать бесконечно, погибнуть или получить тяжелые ранения. Уклонение от призыва стало обычным делом: согласно статистике ЕС, сотни тысяч мужчин боеспособного возраста бежали в Европу. Украина надеется решить хотя бы часть своих кадровых проблем за счет нового притока иностранных бойцов.
The Times рассказывает о мужчине по имени Богдан, который является командиром взвода и руководит новым разведывательно-ударсным подразделением, где преобладают военнослужащие из Колумбии.
Колумбийцы сражались с северокорейскими войсками в Курской области. Журналист газеты видел десятки испаноговорящих солдат на военном полигоне, но не получил разрешения взять у них интервью.
"Колумбийцы гораздо лучше нынешнего поколения новобранцев украинских солдат, потому что их не притащили сюда против их воли. Наши ребята одержимы мыслями о том, как они все умрут, как их отправят на самоубийственные задания и так далее. Они не хотят учиться, и у них нет мотивации", — сказал Богдан.
На вопрос о том, что мотивирует колумбийцев, он ответил: "В основном деньги. Для них это работа". Среднемесячная зарплата военнослужащего украинских вооруженных сил на передовой составляет 120 000 гривен, что в восемь раз превышает средний заработок колумбийского солдата.
На днях СМИ сообщили, что СБУ ведет следствие о мексиканцах и колумбийцах, поступивших в ВСУ ради обучения управления дронами, чтобы передать полученные навыки транснациональным преступным организациям.
В прошлом году пресса писала, что сотни профессиональных военных из Колумбии воюют за Украину на войне.