В Курахово Донецкой области 19 февраля погибли четверо колумбийцев, которые воевали за ВСУ. Причиной был взрыв бомбы.

Об этом пишет колумбийская газета Vanguardia.

О смерти добровольцев изданию сообщил родственник одного из погибших колумбийцев. По его словам, он узнал это не от украинской власти, а от других колумбийских военных, которые уцелели.

Одного из погибших зовут Уилмер Мартинес Васкес из города Сантандер. Сейчас его мать безуспешно пытается вытребовать из Украины останки сына, но в МИД Колумбии говорят, что не смогут помочь.

Об ударе по Курахово 19 февраля сообщений не было, но писали о прилетах по частному сектору города в ночь на 18 февраля (без упоминания о гибели военных).

Ранее мы рассказывали, что прошлой осенью на войне в Украине погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа.

Как писало агентство AP, у Колумбии вторая по величине армия в Латинской Америке после Бразилии - 250 тысяч человек. Ежегодно на пенсию выходят более 10 тысяч человек. Сотни из них отправляются воевать в Украину, где можно заработать в четыре раза больше, чем на родине. Вместо зарплаты в 400-900 долларов на родине в Украине колумбийцы получают 3 300 долларов и компенсацию семье 400 тысяч долларов в случае смерти.