Колумбийский парламент ратифицировал конвенцию о борьбе наемничеством
Парламент Колумбии, многие граждане которой воюют в Украине на стороне ВСУ, принял законопроект о борьбе с наемничеством.
Трансляция заседания велась на YouTube-канале палаты представителей - нижней палаты законодательного органа.
За законопроект проголосовали 94 законодателя, против — 17.
В августе 2024 года правительство Колумбии внесло в парламент законопроект о ратификации международной конвенции 1989 года о борьбе с вербовкой наемников. Цель инициативы — прекратить участие колумбийских граждан в иностранных конфликтах, включая Украину и Судан.
В марте инициатива была одобрена верхней палатой парламента - сенатом.
По правилам процедуры, после утверждения обеими палатами конгресса (парламента) законопроект поступает на подпись президента, а также по необходимости проходит проверку в конституционном суде.
Для справки
Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников предусматривает, что вербовка, использование, финансирование и обучение наемников должны рассматриваться как преступления и что любое лицо, совершающее любое из таких действий, подлежит либо судебному преследованию, либо выдаче.
Напомним, в августе президент Колумбии Густаво Франсиско Петро Уррего направил парламенту запрос, чтобы тот срочно принял законопроект о запрете наемничества.
Ранее СМИ сообщали, что многие колумбийцы с боевым опытом воюют на стороне Украины. При этом их главной мотивацией являются деньги.