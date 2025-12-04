Парламент Колумбии, многие граждане которой воюют в Украине на стороне ВСУ, принял законопроект о борьбе с наемничеством.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале палаты представителей - нижней палаты законодательного органа.

За законопроект проголосовали 94 законодателя, против — 17.

В августе 2024 года правительство Колумбии внесло в парламент законопроект о ратификации международной конвенции 1989 года о борьбе с вербовкой наемников. Цель инициативы — прекратить участие колумбийских граждан в иностранных конфликтах, включая Украину и Судан.

В марте инициатива была одобрена верхней палатой парламента - сенатом.

По правилам процедуры, после утверждения обеими палатами конгресса (парламента) законопроект поступает на подпись президента, а также по необходимости проходит проверку в конституционном суде.

Для справки

Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников предусматривает, что вербовка, использование, финансирование и обучение наемников должны рассматриваться как преступления и что любое лицо, совершающее любое из таких действий, подлежит либо судебному преследованию, либо выдаче.

Напомним, в августе президент Колумбии Густаво Франсиско Петро Уррего направил парламенту запрос, чтобы тот срочно принял законопроект о запрете наемничества.

Ранее СМИ сообщали, что многие колумбийцы с боевым опытом воюют на стороне Украины. При этом их главной мотивацией являются деньги.