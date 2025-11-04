В рядах ВСУ воюют около двух тысяч граждан Колумбии, в украинской армии есть целые роты, укомплектованные полностью южноамериканцами.

Об этом сообщает Die Welt.

Издание приводит в пример пехотное подразделение 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", которое преимущественно состоит из колумбийских бойцов, а также нескольких военнослужащих из Чили и Бразилии.

По мнению журналистов, Украина вербует иностранцев из-за нехватки личного состава, а те вступают в ВСУ ради заработка. В Колумбии зарплата солдат крайне низкая. В Украине же солдаты на передовой обычно зарабатывают чуть меньше 3000 евро в месяц. В отличие от украинских военных, иностранные рекруты могут расторгнуть контракт в любое время.

При этом издание отмечает, что если в начале войны в ВСУ принимали только иностранцев с военным опытом, то сейчас Украина смягчила это требование, и многие такого опыта не имеют. Некоторые из южноамериканских наемников ранее служили в колумбийском спецназе или полиции; как правило, речь о колумбийцах.

С начала войны только к сухопутным войскам ВСУ присоединились около 8000 добровольцев из десятков стран, включая немцев.

Напомним, в прошлом году количество военных из Колумбии в составе ВСУ было значительно меньше: тогда СМИ сообщали лишь о сотнях колумбийцев, сражающихся на стороне Украины.

Между тем в Госдепе США заявили, что до пяти тысяч кубинцев участвуют в российско-украинском конфликте на стороне Москвы.