В среду, 31 декабря, в Украине идёт 1407-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 31 декабря

08:33 Ночью россияне ударили по Белой Церкви, сообщает глава Киевской ОВА Калашник. Пострадали два человека: мужчина 1964 года рождения получил осколочные ранения руки и головы, у женщины 1977 года рождения острая реакция на стресс.

Также повреждены два многоэтажных жилых дома. У них выбиты окна, изуродованы балконы.

08:28 Минобороны РФ заявляет об уничтожении ночью средствами ПВО 86 беспилотников. Их сбили и подавили над акваторией Черного моря, над территорией Брянской, Липецкой областей, Крымом и Краснодарским краем.

08:13 В Туапсе ночью был прилёт по НПЗ и одному из причалов, сообщили местные телеграм-каналы. Украинские телеграм-каналы опубликовали видео пожара на заводе.

Также был прилёт по нефтебазе в Ярославской области РФ.

07:53 ДТЭК предупредила, что из-за атак в Одесском районе, в том числе в Одессе возможны сетевые ограничения - вынужденные аварийные отключения для предотвращения масштабных аварий из-за перегрузки сети. Время отключений невозможно предсказать, их применяют при резком увеличении потребления и отменяют после стабилизации ситуации.

Компания призвала не включать все электроприборы одновременно, а использовать их по очереди.

07:51 ДТЭК подтвердила вчерашнюю информацию местных телеграм-групп, что Вышгороду под Киевом дали свет, которого не было четыре дня.

Причиной длительного отсутствия света в компании назвали удар по подстанции.

07:45 Одесса и область ночью подверглась масштабной атаке, сообщают местные власти. В части города отсутствует электроснабжение, у многих жителей нет воды и тепла.

Местные телеграм-каналы пишут, что прилёты были и по складу "Новой почты" в Одесской области. Кроме того, повреждён многоэтажный дом. Пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей.