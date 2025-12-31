В среду, 31 декабря, в Украине идёт 1407-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 31 декабря
08:33 Ночью россияне ударили по Белой Церкви, сообщает глава Киевской ОВА Калашник. Пострадали два человека: мужчина 1964 года рождения получил осколочные ранения руки и головы, у женщины 1977 года рождения острая реакция на стресс.
Также повреждены два многоэтажных жилых дома. У них выбиты окна, изуродованы балконы.
08:28 Минобороны РФ заявляет об уничтожении ночью средствами ПВО 86 беспилотников. Их сбили и подавили над акваторией Черного моря, над территорией Брянской, Липецкой областей, Крымом и Краснодарским краем.
08:13 В Туапсе ночью был прилёт по НПЗ и одному из причалов, сообщили местные телеграм-каналы. Украинские телеграм-каналы опубликовали видео пожара на заводе.
Также был прилёт по нефтебазе в Ярославской области РФ.
07:53 ДТЭК предупредила, что из-за атак в Одесском районе, в том числе в Одессе возможны сетевые ограничения - вынужденные аварийные отключения для предотвращения масштабных аварий из-за перегрузки сети. Время отключений невозможно предсказать, их применяют при резком увеличении потребления и отменяют после стабилизации ситуации.
Компания призвала не включать все электроприборы одновременно, а использовать их по очереди.
07:51 ДТЭК подтвердила вчерашнюю информацию местных телеграм-групп, что Вышгороду под Киевом дали свет, которого не было четыре дня.
Причиной длительного отсутствия света в компании назвали удар по подстанции.
07:45 Одесса и область ночью подверглась масштабной атаке, сообщают местные власти. В части города отсутствует электроснабжение, у многих жителей нет воды и тепла.
Местные телеграм-каналы пишут, что прилёты были и по складу "Новой почты" в Одесской области. Кроме того, повреждён многоэтажный дом. Пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей.