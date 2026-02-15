Президент Украины Владимир Зеленский в нецензурной форме призвал выслать из западных стран граждан РФ вместе с их детьми.

Соответствующий фрагмент интервью президента Украины изданию Politico распространили политические телеграм-каналы.

"Европейцы до сих пор не ввели санкции против российской ядерной энергетики, против "Росатома", против россиян, их родственников, их детей, которые живут в Европе, которые живут в Штатах, которые учатся в европейских университетах, которые владеют недвижимостью в США. У них там куча недвижимости, дети, родственники повсюду. Уё@ывайте в Россию (f@ck away), езжайте домой!" – заявил Зеленский.

Ранее в эфире американского телеканала Зеленский назвал Путина "ё@аным террористом.

Напомним, глава "Укрпочты" предложил выпустить марку с матерной цитатой Зеленского.

Война в Украине идёт 1453-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 15 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

