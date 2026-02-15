В России заявили о запуске первой беспилотной стратосферной 5G-платформы "Барраж-1" для компенсации блокировки Starlink.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в своем Telegram-канале.

По его словам, основная функция платформы - ретрансляция 5G, как альтернатива спутниковой связи.

"Платформа рассматривается как доступная и эффективная альтернатива дорогим спутниковым созвездиям на LEO. Одной из приоритетных задач Barrage станет развитие связи 5G NTN", - написал Бескрестнов.

При этом выяснилось, что аппарат способен поднимать до 100 кг на высоту до 20 км и находиться в стратосфере несколько дней.

Размещение таких платформ, как утверждается, позволит обеспечить высокоскоростным интернетом и связью обширные территории, где затруднено строительство наземных вышек.

При этом ранее Флэш заявлял, что несмотря на блокировку незарегистрированных терминалов Starlink армия РФ все еще может управлять во время полета своими ударными дронами "Герань", которые в Украине принято называть "Шахедами", через mesh-сети.

Россияне также не оставляют попыток получения доступа к украинским терминалам Starlink для управления дронами. СБУ сообщала, что в РФ появились новые схемы.