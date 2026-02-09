Несмотря на блокировку незарегистрированных терминалов Starlink армия РФ все еще может управлять во время полета своими ударными дронами "Герань", которые в Украине принято называть "Шахедами", через mesh-сети.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов в интервью украинскому изданию.

"Мы видим, как сейчас россияне атакуют. Это другая история, это управление "Шахедами" на радиомодемах, mesh-сети, просто из России. То есть для нас, лично для меня, это вызов. И мы тоже будем прикрывать эту историю. Сейчас мы работаем над прикрытием локомотивов, подстанций от этих БпЛА с mesh-сетями. Мне стыдно, потому что надо это было делать очень давно, еще несколько месяцев назад", - заявил Бескрестнов.

Mesh-сети (ячеистые сети) — это современная система Wi-Fi, состоящая из нескольких равнозначных узлов (модулей), которые объединяются в одну бесшовную сеть с единым именем. В отличие от обычного роутера с усилителем, mesh-система автоматически переключает устройства между модулями без разрыва соединения, обеспечивая стабильный интернет на больших площадях. То есть управление через mesh-сети означает использование сети модемов на дронах, каждый из которых одновременно работает как точка передачи и ретранслятор. В воздухе такие модемы на дронах создают цепь, в которых пакеты данных автоматически перенаправляются обходными путями в случае потери звена.

Напомним, в Украине начали блокировать незарегистрированные терминалы Starlink, из-за чего стали страдать не только россияне, но и ВСУ.

Также сообщалось, что россияне ищут украинцев, которые будут готовы зарегистрировать их терминалы Starlink.