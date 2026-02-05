Командир взвода 72-й бригады Татьяна Черновол сообщила, что осле начала отключений незарегистрированных терминалов Starlink её подразделение лишилось связи.

Об этом она написала в Фейсбуке.

"Выключение "Старлинков" оставило мои две боевые позиции пилотов без связи. Даже Маск так не гадил, как свои. Хорошо, что сейчас мои позиции не в таких "злобных" местах, как год назад. Поэтому имела возможность подвести с утра альтернативу на одну позицию, на более "злобной" позиции альтернатива лежала в запасе давно, поэтому мы уже на связи. "Старлинки" до сих пор не работают, хотя все данные в белый список давно пошли", - рассказала Черновол.

"Читала вслух на позиции. Мы ржали, как кони... Потому что мы на боевом дежурстве и это у нас все легло, а не у москалей. И когда Минобороны пишет о первой очереди белого списка, и второй и третьей, и подождите, я понимаю, что они, гражданские, совсем не в курсе, что такое боевое дежурство", - добавила она в другой публикации.

Об отключении Старлинков.

Судя по поступающим сведениям, Илон Маск по просьбам Минобороны Украины отключил все незарегистрированные Старлинки в Украине. Как те, которыми пользуются россияне, так и те, которыми пользуются ВСУ.

Собственно, это признали и министр обороны Федоров, и его советник Флэш, которые заявили, что проблемы у тех украинских подразделений, которые не оперативно подали списки для регистрации терминалов в "белом реестре".

Однако, судя по сообщениям военных ВСУ, для многих из них отключение Старлинка стало неприятным сюрпризом.

Видимо Минобороны решило не ждать пока все пользователи в Украине подадут заявки, а отключить сразу всех незарегистрированных - как россиян, так и украинцев.

Также, вероятно, таким образом хотят военных простимулировать поскорее пройти регистрацию.

Хотя, при этом некоторые военные пишут, что отключают даже те Старлинки, которые подали для регистрации в реестр. Федоров это объясняет тем, что белые списки обновляются только раз в сутки.

Напомним, вчера известный медийный военный Алекс написал, что украинские войска испытывают перебои с интернетом после начала верификации терминалов Starlink.

Сегодня эту информацию подтвердил министр обороны Михаил Федоров. По его словам, некоторые зарегистрированные украинские терминалы не работают потому, что белые списки обновляют только раз в сутки. При этом он отчитался, что терминалы россиян уже заблокированы.