Основатель американской компании SpaceX, миллиардер Илон Маск заявил о положительных результатах блокировки Starlink для российских дронов.

Об этом он написал министру обороны Украины Михаилу Федорову в соцсети Х.

Маск отметил, что "похоже, меры, которые мы приняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Сообщите нам, если нужно сделать еще что-то".

Сам Федоров написал, что "первые шаги дают реальные результаты".

"Мы тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными шагами. Спасибо, что вы с нами. Вы настоящий борец за свободу и настоящий друг украинского народа", - ответил Федоров.

Ранее появились сведения, что Starlink в Украине отключается на устройствах при скорости более 90 километров в час. А советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов написал, что в Украине готовят "белый список" пользователей Starlink, куда будут включены те, кто служит в ВСУ, а остальных отключат. Что, по идее, позволит заблокировать "несанкционированное" использование терминалов россиянами.

Напомним, на прошлой неделе был зафиксирован первый случай использования РФ дронов, управляемых через спутниковую связь Starlink.

Позже Федоров заявил о необходимости быстрой реакции на эту проблему.