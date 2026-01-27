Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил оснащение россиянами своих дронов спутниковыми системами Starlink и отметил необходимость быстрой реакции на эту проблему.

Об этом глава Минобороны сказал во время мероприятия "Армия дронов-2025".

"Сегодня россияне запустили дроны со Starlink, мы должны реагировать очень быстро на это. И скорость нашей реакции, прогнозирование следующих случаев, и реакция на потенциальные случаи должны привести к тому, чтобы мы не допускали проблемы для наших людей, для наших военных", - заявил Федоров.

Напомним, первым о российских БпЛА, оснащенных Starlink, сообщил эксперт по дронам Сергей Бескрестнов, недавно назначенный советником Федорова.

Ранее Бескрестнов заявил, что российские военные в скором времени могут научиться управлять "Шахедами".

"Когда полетят "Шахеды" на Starlink, это лишь вопрос времени и, возможно, даже дней, а не месяцев. Это большая беда для нас", – говорил Бескрестнов.

Война в Украине идет 1434-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 27 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

