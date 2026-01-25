Блогер и военный эксперт Сергей Бескрестнов (Флэш) стал советником министра обороны Михаила Федорова в сфере технологического развития обороны.

Об этом сам Федоров сообщил на своей странице в Facebook.

"Сергей (Флэш) Бескрестнов - мой советник по технологическим направлениям обороны. Он один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБ и анализа решений противника. С начала полномасштабного вторжения Флэш работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в самых горячих точках. Экспертиза Флэша - радиосвязь, системы РЭБ и разведка. Именно он первым рассказал о применении россиянами FPV-дронов с машинным зрением и реактивных шахедов. Сейчас его основной фокус - системные решения против ударных и разведывательных БпЛА россиян. Нужно снизить эффективность вражеских атак и защитить наших людей. Развитие РЭБ критически важно - в войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется", - пишет Федоров.

Как заявляется, помимо консультаций, Бескрестнов будет работать с трофейной техникой и заниматься экспертной оценкой новых военных разработок.

Свое назначение подтвердил и Бескрестнов в собственном телеграм-канале. По его словам, он согласился на должность из-за того, что в украинской армии недостаточно быстро реагируют на его предложения и идеи.

"Я постоянно бываю на фронтах, общаюсь с солдатами и офицерами, знаю всю проблематику армии. Мне доверяют многие военные нашей страны. Ко мне поступает самая разная информация из первых рук. По горизонтальным связям я давно работаю со всеми ведомствами и структурами. Мой круг общения - это самые умные и самые толковые люди страны, как среди военных и силовиков, так и среди разработчиков и производителей. Чего мне не хватало? Быстрой и результативной реакции военного руководства страны на мои предложения, идеи и опасения. Всё это время во многих технологических направлениях мы не опережали противника, а тянулись за ним. Бюрократия, безразличие, лоббирование чьих-то интересов не давали нам динамично развиваться. Почему враг многое делает быстрее нас? Почему он мгновенно масштабирует наши же решения быстрее нас? Может, что-то у нас не так и, наконец, пора это менять?" - написал эксперт.

По его мнению, вся система будет сопротивляться изменениям, и будет сложно, но он верит, что у команды Фёдорова всё получится.

Ранее Федоров назначил волонтера Сергея Стерненко своим советником по вопросам повышения использования БпЛА на фронте.

Также мы рассказывали, что Кабмин уволил пятерых заместителей Фёдорова.