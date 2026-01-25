Михаил Фёдоров и Сергей Бескрестнов. Фото: Телеграм

Блогер и военный эксперт Сергей Бескрестнов (Флэш) стал советником министра обороны Михаила Федорова в сфере технологического развития обороны.

Об этом сам Федоров сообщил на своей странице в Facebook.

"Сергей (Флэш) Бескрестнов - мой советник по технологическим направлениям обороны. Он один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБ и анализа решений противника. С начала полномасштабного вторжения Флэш работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в самых горячих точках. Экспертиза Флэша - радиосвязь, системы РЭБ и разведка. Именно он первым рассказал о применении россиянами FPV-дронов с машинным зрением и реактивных шахедов. Сейчас его основной фокус - системные решения против ударных и разведывательных БпЛА россиян. Нужно снизить эффективность вражеских атак и защитить наших людей. Развитие РЭБ критически важно - в войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется", - пишет Федоров.

Как заявляется, помимо консультаций, Бескрестнов будет работать с трофейной техникой и заниматься экспертной оценкой новых военных разработок.

Свое назначение подтвердил и Бескрестнов в собственном телеграм-канале. По его словам, он согласился на должность из-за того, что в украинской армии недостаточно быстро реагируют на его предложения и идеи.

"Я постоянно бываю на фронтах, общаюсь с солдатами и офицерами, знаю всю проблематику армии. Мне доверяют многие военные нашей страны. Ко мне поступает самая разная информация из первых рук. По горизонтальным связям я давно работаю со всеми ведомствами и структурами. Мой круг общения - это самые умные и самые толковые люди страны, как среди военных и силовиков, так и среди разработчиков и производителей. Чего мне не хватало? Быстрой и результативной реакции военного руководства страны на мои предложения, идеи и опасения. Всё это время во многих технологических направлениях мы не опережали противника, а тянулись за ним. Бюрократия, безразличие, лоббирование чьих-то интересов не давали нам динамично развиваться. Почему враг многое делает быстрее нас? Почему он мгновенно масштабирует наши же решения быстрее нас? Может, что-то у нас не так и, наконец, пора это менять?" - написал эксперт.

По его мнению, вся система будет сопротивляться изменениям, и будет сложно, но он верит, что у команды Фёдорова всё получится.

Ранее Федоров назначил волонтера Сергея Стерненко своим советником по вопросам повышения использования БпЛА на фронте.

Также мы рассказывали, что Кабмин уволил пятерых заместителей Фёдорова.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.