Рада назначила Федорова главой Минобороны. Новый министр пообещал решить проблему ТЦК
Верховная Рада назначила бывшего главу Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова министром обороны Украины.
"За" проголосовали 277 депутатов.
При этом голосовала и оппозиция - "Европейская солидарность" и "Голос". В то же время "Батькивщина", лидеру которой Юлии Тимошенко сегодня было вручено подозрение, дала всего 2 голоса. Напомним, на обнародованной НАБУ прослушке Тимошенко склоняла депутатов не голосовать за Федорова.
Во время выступления в парламенте накануне голосования Федоров заявил о проблеме ТЦК и пообещал что-то с ней сделать.
"Нужно быстро, раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих. Качественная подготовка – это уменьшение потерь и рост эффективности. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - заявил Федоров с трибуны Рады.
Также Федоров сообщил, что в розыске по линии ТЦК находятся 2 млн украинских мужчин, у которых есть проблемы с военно-учетными документами, еще 200 тысяч - уже самовольно оставили часть.
Он добавил, что бюджет Минобороны находится в минусе на 300 миллиардов гривен.
Напомним, на днях новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о подготовке решений для борьбы с коррупцией в системе ТЦК.
Ранее в Раде говорили, что ТЦК отправляют в армию больных, психически нестабильных и инвалидов.