Верховная Рада назначила бывшего главу Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова министром обороны Украины.

"За" проголосовали 277 депутатов.

При этом голосовала и оппозиция - "Европейская солидарность" и "Голос". В то же время "Батькивщина", лидеру которой Юлии Тимошенко сегодня было вручено подозрение, дала всего 2 голоса. Напомним, на обнародованной НАБУ прослушке Тимошенко склоняла депутатов не голосовать за Федорова.

Во время выступления в парламенте накануне голосования Федоров заявил о проблеме ТЦК и пообещал что-то с ней сделать.

"Нужно быстро, раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих. Качественная подготовка – это уменьшение потерь и рост эффективности. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - заявил Федоров с трибуны Рады.

Также Федоров сообщил, что в розыске по линии ТЦК находятся 2 млн украинских мужчин, у которых есть проблемы с военно-учетными документами, еще 200 тысяч - уже самовольно оставили часть.

Он добавил, что бюджет Минобороны находится в минусе на 300 миллиардов гривен.

Напомним, на днях новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о подготовке решений для борьбы с коррупцией в системе ТЦК.

Ранее в Раде говорили, что ТЦК отправляют в армию больных, психически нестабильных и инвалидов.