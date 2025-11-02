Выйти из буса ТЦК стоит от тысячи долларов. Верхняя планка цены достигает 6-8 тысяч, в зависимости от ситуации с мобилизованным.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко во время интервью.

По его словам, если человек уже попал в военкомат, то ценник возрастает до 10-15 и даже 20 тысяч долларов.

"Все в Украине знают, сколько стоит выйти из "бусика". То, что я слышу начиная от тысячи долларов и заканчивая шесть-восемь тысяч долларов. А если доехал уже до ТЦК, то там цифры и восемь и десять и пятнадцать тысяч долларов за то, чтобы отпустили", - заявил нардеп.

Он отметил, что это является колоссальной коррупцией на миллиарды долларов, которые фактически идут "наверх".

Напомним, на днях Гончаренко также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за смещение мэра Одессы Геннадия Труханова.

Война в Украине идет 1348-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 2 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

