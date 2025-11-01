С 1 ноября 2025 года в Украине вступает в силу сразу несколько значимых изменений, касающихся правил мобилизации и оформления отсрочек, ограничения выплат переселенцам, а также положений для украинцев за границей.

Подробнее - в нашем материале.

Новые правила отсрочки и мобилизации

С ноября 2025 года меняется система отсрочек от мобилизации. Теперь подавать заявления о предоставлении отсрочки можно только в ЦНАП, а большинство оснований на отсрочку будут проверяться автоматически через интегрированные госреестры.

Прежние бумажные справки с мокрой печатью становятся неактуальными — подтверждающим документом будет электронный военный билет или распечатка, которую можно получить в личном кабинете на портале «Дія», приложении «Резерв+», либо непосредственно в ЦНАП.

Автоматическое продление отсрочек распространяется на тех, чьи основания легко проверить государственными службами, а именно на категории:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители трёх и более детей до 18 лет;

родители ребёнка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);

женщины и мужчины, которые воспитывают ребёнка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ;

лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ; военные, освобождённые из плена.

Тем, у кого есть «Резерв+», придёт уведомление, что их отсрочка будет автоматически продлена с 5 ноября (дня продления мобилизации). Как только отсрочка автоматически продолжится, «Резерв+» пришлет уведомление и предложит обновить документ. Чат-бот поддержки будет содержать раздел, который разъяснит, какие отсрочки будут продлены, какие нет, укажет причину и план дальнейших действий.

Для военных, резервистов и гражданских лиц появится единая цифровая база, в которой фиксируется статус, подтверждение отсрочки и изменения по мобилизации.

Планируется, что действия по назначению и продлению отсрочки будут вноситься в специальный электронный реестр, а гражданин получает уведомление об изменении статуса в течение двух дней. Если требуется бумажная распечатка, её можно получить в ЦНАП без мокрой печати и гербовой подписи — коэффициент доверия к цифровым сервисам становится приоритетным.

Ограничение выплат переселенцам

С 1 ноября будут ограничены выплаты некоторым переселенцам, не прошедшим идентификацию. В октябре правительство утвердило новые требования по идентификации для получателей некоторых категорий пособий. На прохождение этой процедуры был выделен месяц.

Правила затронули граждан, которые до начала боевых действий состояли на учёте в органах соцзащиты на временно оккупированных или прифронтовых территориях и после 24 февраля 2022 года не подавали заявления о продлении выплат в других регионах. Речь идёт, в частности, о людях с инвалидностью и лицах, не имеющих права на пенсионное обеспечение.

Индексация пенсий и процедура верификации

Для граждан старшей возрастной категории сохраняются предусмотренные надбавки. Пенсионерам 70–74 лет выплачивается доплата 300 гривен, 75–79 лет — 456 гривен. Пенсионеры старше 80 лет получат надбавку 570 гривен при условии, что общая пенсия не превышает 10 340 гривен.

До 1 ноября отдельные категории граждан должны были пройти физическую идентификацию, которую можно было выполнить дистанционно через видеосвязь с Пенсионным фондом Украины после подачи онлайн-заявки. Это касается тех, кто к моменту начала вторжения находился на учёте в органах соцзащиты на неподконтрольных территориях (в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму) и не возобновил получение пособий на других территориях.

Для пенсионеров, которые не прошли верификацию в установленные сроки, выплаты будут приостановлены. Помимо этого, в числе новых требований — оцифровка трудовых книжек: планируется, что полная цифровизация трудовой деятельности будет завершена к 10 июня 2026 года, и отсутствие актуализированных сведений может влиять на назначение пенсий.

Перерасчёт субсидий на отопительный сезон

Пенсионный фонд автоматически произведёт перерасчёт жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов, стартовавший 1 октября. Новые суммы будут определены и для семей, которые летом не получали поддержку (0,00 грн).

Домохозяйства, использующие исключительно твердое топливо, могут претендовать на субсидию либо льготу для покупки топлива. Дополнительно предусмотрены компенсации за оплату коммунальных услуг: электроэнергию, газ для приготовления пищи, водоснабжение и вывоз отходов. Однако помощь на сжиженный газ и топливо для печного отопления выдается единоразово на один отопительный период. Для оформления необходимо подать заявление установленного образца и документ о наличии печного отопления.

Изменения для украинцев, проживающих в Польше

С 1 ноября 2025 года в Польша вступают в силу новые правила пребывания украинцев, находящихся в центрах коллективного размещения. Программа бесплатного проживания и питания, действовавшая свыше трёх лет, постепенно прекращается.

Бесплатное обеспечение жильём и питанием сохраняется только за социально незащищёнными категориями граждан. Новоприбывшие беженцы больше не смогут бесплатно размещаться в государственных пунктах временного проживания и будут вынуждены самостоятельно арендовать жильё.

Последним днём заселения в центры коллективного размещения без оплаты стало 31 октября 2025 года.