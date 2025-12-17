Новые аудиозаписи разговоров фигурантов коррупционного дела Тимура Миндича не публикуют, потому что идёт работа с новыми возможными подозреваемыми.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Абакумов.

"С самого начала была выстроена чёткая стратегия обнародования информации. На стартовом этапе "плёнки" выполнили свою задачу: объяснили обществу суть схемы и её масштаб. Мы публиковали фрагменты сразу после сообщения о подозрении соответствующим героям записей. Сейчас мы собираем и анализируем доказательства в отношении других участников преступной организации. Это означает, что сейчас для нас важнее сохранить целостность доказательной базы и не дать фигурантам лишних подсказок относительно того, что именно и как зафиксировано", - объяснил Абакумов.

Напомним, последняя громкая новость о Миндиче - это заявление Игоря Коломойского о попытке покушения на него в Израиле, к которой якобы причастно украинское посольство.

Вчера сообщалось, что следователи НАБУ в ближайшее время отправятся в Израиль для проведения следственных действий на территории посольства.