Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ближайшее время приедут в Израиль для проведения следственных действий на территории посольства.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По словам Корнийчука, дипломатов через МИД проинформировали о просьбе предоставить помещение для проведения следственных действий. В то же время посольству не сообщали, о каком именно деле идет речь.

Посол также отметил, что точной даты приезда следователей пока нет – ее уже дважды переносили.

По информации СМИ, расследование касается бывшего нардепа Георгия Логвинского ("Народный фронт").

По версии следствия, подозреваемый на протяжении 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами госбюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим подозреваемым предприятием с признаками фиктивности "Золотой Мандарин Ойл" и "Киевэнерго".

В результате эта частная компания дважды получила от государства 54,18 млн грн - один раз по делу, а второй раз - путем обмана ЕСПЧ.

Напомним, что в Израиле также находится и бизнесмен Тимур Миндич, которому НАБУ уже заочно предъявило подозрение. Также Миндичу заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако информации по следственным действиям в отношении него через посольство Украины пока не поступало.