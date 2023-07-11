Экс-нардеп получил подозрение по делу "Золотого мандарина". НАБУ называет его организатором схемы по введению в заблуждение ЕСПЧ, в результате чего государство было обязано выплатить фигурантам 54 млн грн.

Имя бывшего депутата не называется, но СМИ давно пишут о причастности к делу народного депутата от "Народного фронта" Георгия Логвинского.

Подозрение объявлено заочно, потому что экс-депутат уехал за границу.

По версии следствия, подозреваемый на протяжении 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами госбюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим подозреваемым предприятием с признаками фиктивности "Золотой Мандарин Ойл" и "Киевэнерго".

В результате эта частная компания дважды получила от государства 54,18 млн грн - один раз по делу, а второй раз - путем обмана ЕСПЧ.

Напомним, еще в январе 2020 года Офис генпрокурора подготовил подозрения экс-нардепу Логвинскому и бывшему замминистра Бернацкой.

В феврале того же года ВАКС назначил бывшему замминистра юстиции Бернацкой залог в 7 млн гривен. В деле компании "Золотой Мандарин Ойл" прокурор просил для подозреваемой 45 млн грн залога с рядом обязанностей: электронный браслет, сдача паспортов, запрет общаться с другими фигурантами тому подобное. В то же время суд уменьшил залог и обязал Бернацкую сдать паспорта.

В итоге бывшая замминистра юстиции Бернацкая внесла за себя 7 миллионов залога.