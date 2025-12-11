Бизнесмен Игорь Коломойский, находящийся в следственном изоляторе уже два года, раскрыл детали покушения на фигуранта дела "Мидас" Тимура Миндича во время заседания в Печерском районном суде Киева.

Об этом передает корреспондент "Страны" из зала суда.

По словам бизнесмена, покушение на Миндича в Израиле совершил человек, получивший оружие в украинском посольстве.

"Это был пистолет Макарова с глушителем. Эти украинцы каким-то образом обратились в посольство Украины по вопросам своих документов. Там их завербовали и дали задачу по Миндичу", - заявил Коломойский.

Он добавил, что посол Украины в Израиле не может владеть подробностями о покушении, а расследование преступления в Израиле ведёт служба внутренней безопасности, поэтому местная полиция не располагает необходимой информацией. (Вчера полиция заявляла, что покушения вовсе не было.)

Бизнесмен также рассказал, что киллер пытался получить информацию для выполнения заказа, выдавая себя за журналиста.

"Один из "фрилансеров" три недели ходил, общался с горничной. Назвался израильским журналистом и спрашивал, живет ли здесь Миндич. Горничная его прогнала. Это было где-то 14-15 ноября. Она его потом опознала", - заявил Коломойский.

По сути это подтверждает версию народного депутата Алексея Гончаренко о том, что преступники перепутали дома Миндича и Коломойского.

После фактически обвинения в адрес украинских властей в организации попытки убийства Миндича Коломойский сделал несколько довольно комплиментарных заявлений в адрес Владимира Зеленского. По его словам, президенту выгодно, чтобы Миндич был жив.

"Тем более они друзья", - добавил бизнесмен.

Также он сказал, что к отставке Андрея Ермака относится "со смешанными чувствами": он очень не любит экс-главу Офиса президента, но считает, что ему нет достойной замены.

"Президент теперь остался без рук", - сказал Коломойский.

Еще он заявил, что проводить выборы во время войны – это "катастрофа, президенту нужно собраться и дальше отстаивать интересы страны". Он полагает, что сначала должны завершиться боевые действия и только после этого возможны переговоры о мире.

Отметим, что на заседании в Печерском райсуде рассматривалось продление меры пресечения для Коломойского по делу "Приватбанка". Сторона защиты подала ходатайство об отводе судьи, та удалилась в совещательную комнату. Решение сегодня вынесено не было.

Журналисты направились в Подольский суд, где на 15:00 было запланировано другое судебное заседание - по делу "Укрнафты". На нем тоже должны были рассматривать продление меры пресечения, однако суд перенес заседание, потому что Коломойского не доставили вовремя из Печерского суда.

Напомним, вчера Коломойского всё-таки доставили в суд после нескольких переносов заседаний, на которых он обещал сделать резонансное заявление. На вчерашнем заседании бизнесмен начал рассказывать о покушении на Миндича.