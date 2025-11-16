Обвиняемый по делу "Приватбанка" бизнесмен Игорь Коломойский, который уже два года находится в следственном изоляторе, дал понять, что коррупционную схему в "Энергоатоме", по его мнению, разрабатывал и реализовывал не Тимур Миндич, а люди уровнем повыше.

Об этом Коломойский сообщил после судебного заседания по своему делу.

Как считает олигарх, у Миндича для разработки подобной схемы не хватило бы интеллектуальных способностей.

"Он идиот, черт. Ну какой из него глава мафии", - сказал Коломойский.

Также он предположил, что Миндич мог сбежать, так как боялся, что реальные организаторы схемы могут его убить, чтобы "спрятать концы в воду".

Напомним, во время судебного заседания Коломойский обратился к прокурорам, представляющим обвинение, со словами: "Наполеона-Зеленского скоро не будет".

Также он назвал Миндича "стрелочником" и заявил, что того делают крайним в коррупционном скандале - возлагают ответственность за проступок, совершённый более влиятельными людьми. По словам Коломойского, до того как попасть в окружение президента Украины Владимира Зеленского Миндич был "хорошим человеком".











