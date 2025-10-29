Комментируя вручение подозрения Геннадию Труханову, источник в правоохранительных органах сообщил "Стране", что власти намерены отправить бывшего мэра Одессы в тюрьму.

"У Труханова максимально неприятная перспектива. Следствие взяло и его, и его окружение, замов и ключевых сотрудников. Последних будут склонять дать показания против экс-мэра. Труханова, вероятнее всего, посадят. Либо по этому делу, либо по делу, которое уже давно ведет НАБУ", - сказал источник.

Один из представителей местного самоуправления, знакомый с Трухановым и ситуацией в Одессе, считает, что уголовное преследования экс-мэра носит показательный характер.

"Труханова сейчас догоняют не из-за того, что он представляет политическую угрозу Банковой или же пытается мешать новому главе военной администрации Лысаку управлять городом. Реально ничего из этого нет либо сильно преувеличено. Хотя стремление запугать бывшую команду мэра и облегчить тем самым Лысаку процесс взятия под контроль городской вертикали власти отчасти присутствует как мотив нынешних действий (вручение подозрения Труханову и его замам - Ред.). Но главный мотив иной: сделать из Труханова одесского Коломойского, то есть продемонстрировать пример силы центральной власти, которая может посадить любого. И если из Коломойского сделали пример для олигархов и крупного бизнеса, то из Труханова хотят сделать такой же пример для местного самоуправления и региональных элит. Сам Труханов был готов к такому развитию событий: он уже заранее собрал тревожный чемоданчик", - рассказал источник.

Также он обратил внимание на статью Уголовного кодекса, которую инкриминируют Труханову и чиновникам мэрии: ч. 3 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая гибель человека). Речь идет о гибели людей после затопления в начале октября из-за сильного дождя в Одессе.

"Понятно, что в данном случае власть искала повод для возбуждения уголовного дела, который легче было бы продать одесситам как обоснованное наказание, чем какие-то непонятные коррупционные схемы. Но такой прецедент может иметь последствия. Потопы и прочие стихийные бедствия возникают по всей Украине. Гибнут люди, наносится ущерб городскому имуществу. Но я не помню случая, когда бы за это подводили под уголовное дело мэров городов. Максимум - ответственных лиц, которые непосредственно отвечали за проблему. Теперь же, получается, любого мэра можно отправлять в тюрьму по обвинению в халатности после каждого потопа и урагана, если были жертвы или разрушения", - прокомментировал ситуацию источник.