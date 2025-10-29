Прокуратура официально подтвердила, что бывший мэр Одессы Геннадий Труханов получил подозрение в служебной халатности, которая привела к гибели девяти человек во время недавнего потопа в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По версии следствия, чиновник "не обеспечил полноценное функционирование в городе инженерных сетей". Как утверждается, ремонты сливной канализации, водоотвода и дренажных систем не проводились, несмотря на регулярные подтопления.

В день самого ЧП Труханов, как сообщается, не организовал должное оповещение населения об угрозе и не привёл в готовность органы гражданской защиты.

Подозрения по этому делу получили еще восемь чиновников: два заместителя Труханова, директора Департамента городского хозяйства и Департамента муниципальной безопасности, директор, начальник структурного подразделения и два главных инженера Коммунального предприятия "Городские дороги".

Накануне одесские паблики сообщили, что экс-мэру Одессы вручили подозрение прямо на парковке комплекса отдыха "Арк Спа".

Ранее мы писали, что Труханову, которого лишили гражданства Украины, готовят новое подозрение. Сообщалось, что оно касается преступлений в сфере хозяйственной деятельности.

Напомним, бывший градоначальник Одессы уже освободил кабинет мэра и вывез оттуда все вещи.

Подробнее о переделе власти в Одессе мы писали в отдельном материале.