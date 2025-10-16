Кипер заявил, что Труханов уже освободил кабинет мэра Одессы и вывез оттуда все вещи
Бывший градоначальник Одессы Геннадий Труханов уже освободил кабинет мэра и вывез оттуда все вещи.
Об этом заявил губернатор Олег Кипер.
"В кабинет не спешим приглашать, так как вывезли диваны и ковры", - говорит Кипер.
В то же время новоизбранный глава военной администрации города Сергей Лысак заявил, что в Одессе планируют создать Совет обороны города, а новосозданная администрация будет работать параллельно городскому совету.
По его словам, этот Совет должен укрепить обороноспособность Одессы и защиту объектов инфраструктуры.
Горсовет и депутаты продолжат работать под руководством Игоря Коваля, который назначил сам себя и.о. мэра. Военная администрация будет действовать параллельно и во взаимодействии с ними, заявил губернатор Кипер.
Напомним, Труханов заявлял, что все равно продолжает считать себя мэром Одессы. Однако в городе уже назначен новый глава администрации и и.о. мэра.
Подробнее о переделе власти в Одессе мы писали в отдельном материале.
