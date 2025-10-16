Секретарь городского совета Одессы из партии "Слуга народа" Игорь Коваль сам себя назначил исполняющим обязанности мэра города вместо Геннадия Труханова, которого Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.

На сайте горсовета Одессы опубликовано распоряжение Коваля №1137К.

"В соответствии с частью второй статьи 42 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" приступаю к исполнению обязанностей одесского городского главы с 16 октября 2025 года", - сказано в документе.

Подписан он самим Ковалем.

Коваль - уроженец Одессы, ему 70 лет, по образованию он историк, имеет ученую степень доктора политических наук. Секретарем горсовета его избрали в 2020 году.

Напомним, сам Труханов считает себя действующим мэром Одессы, пока горсовет не проголосует за "принятие к сведению" указа президента о лишении его гражданства. При этом он уверен, что в городском совете не хватит голосов за отстранение его от должности. Труханов высказал мнение, что за его отставку может проголосовать всего один человек.

Горсовет за снятие Труханова пока не голосовал.

Что происходит в Одессе после лишения гражданства Труханова, мы подробно разбирали в отдельном материале.