Последние события в Одессе вызвали крайне неоднозначную реакцию в местном самоуправлении Украины.

По мнению собеседников "Страны", эта история с прекращением украинского гражданства Труханова и с вероятным перехватом у него власти в городе (Зеленский уже создал городскую военную администрацию и назначил ее руководителем бывшего главу Днепропетровской ОВА и выходца из СБУ Лысака) показывает, прежде всего, другим мэрам и стоящим за ними группам влияния, что у них совершенно нет свободы маневра ни в политике, ни в экономике, и свое политическое будущее они должны связывать исключительно с командой президента Владимира Зеленского.

Местным властям таким образом предлагают подчиниться, чтобы не иметь проблем, как у Труханова или уже бывших мэров Чернигова, Полтавы и некоторых других городов.

Согласно другой точке зрения, отношения мэров с ОП будут строиться с "фигой в кармане" и с надеждой, что в случае проигрыша Зеленского их положение улучшится.

Поэтому от контактов с его потенциальными конкурентами на выборах - экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, руководителем ГУР Кириллом Будановым и т.д. отказываться никто не будет.

Плюс к тому, еще не до конца понятно, как будет развиваться ситуация в Одессе. Сам Труханов не собирается уезжать из Украины и считает, что он остается мэром до тех пор, пока Одесский горсовет не проголосует за принятие к сведению указа президента о лишении его гражданства.

Впрочем, секретарь горсовета Одессы от «Слуги народа» Игорь Коваль сегодня сам себя уже назначил и.о. мэра еще до всяких голосований. На сайте горсовета появилось подписанное им же соответствующее распоряжение. То есть Киев, очевидно, форсирует процесс отстранение мэра от власти.

Но даже в отставке у Труханова будет немало способов портить жизнь назначенцам из столицы, которые придут ему на смену. Зима, по всем прогнозам, предстоит сложная с точки зрения работы коммунального хозяйства. Протесты из-за отключения света и тепла случались в Одессе и ранее, однако городские власти их быстро купировали. Сейчас же, в случае повторения подобных акций, "тушить" их может быть уже некому. Наоборот - Труханов и его люди будут их всячески подогревать, настраивая одесситов против военной администрации.

Кроме того, Труханов неожиданно получил поддержку со стороны среды, которая ранее против него последовательно выступала - от грантовых активистов, связанных в прошлом с Демпартией США, а теперь перешедших под патронат евроструктур.

Ряд представителей этой среды выступили с заявлениями, что замена Труханова на Лысака означает передачу под контроль "чекистов" (то есть СБУ) крупнейшего портового города страны с последующим переделом финансовых и контрабандных потоков.

Также связанные с этой же средой ряд западных и российских оппозиционных источников синхронно выступили с заявлениями, что опубликованный СБУ российский паспорт Труханова - фальшивка.

Судя по всему, данная среда (имеющая влияние на формирование мнения Запада по поводу происходящего в Украине) постарается по полной программе использовать ситуацию в Одессе для дискредитации СБУ, которую сейчас Банковая использует как главную ударную силу в борьбе с антикоррупционными структурами - НАБУ и САП.

Все вместе это может превратить "одесский кейс" в серьезную проблему для Зеленского.

Подробнее о ситуации в Одессе после лишения Труханова гражданства читайте в статье "Страны".

Мэр не намерен сдаваться

Мы подробно разобрали ситуацию вокруг Труханова. Если вкратце, президент Зеленский своим указом прекратил гражданство Украины одесского мэра на том основании, что у него есть российский паспорт. Труханов это отрицает, настаивая, что доказательства "ложные" и намерен оспорить указ в суде.

Тем не менее по закону его полномочия городского головы досрочно прекращаются.

Однако совет еще должен проголосовать за "принятие к сведению" решения о лишении мэра гражданства.

Труханов уже заявил, что до этого голосования будет считать себя мэром города. И намекает, что голосов в горсовете может и не набраться.

При фактической численности сейчас 56 депутатов, 19 из них - это члены фракции "Доверяй делам" Труханова.

Собеседники "Страны" в политических кругах Одессы скептически относятся к вероятности сопротивления горсовета решению президенту.

Тем более что президент уже издал указ о создании Одесской городской военной администрации (ГВА) и отдельным распоряжением назначил Сергея Лысака ее руководителем.

А сегодня секретарь горсовета Одессы от «Слуги народа» Игорь Коваль сам себя назначил и.о. мэра. На сайте горсовета появилось подписанное им же соответствующее распоряжение.

То есть Киев, очевидно, хочет как можно скорее лишить Труханова реальных рычагов влияния в городе.

Мэр Одессы Геннадий Труханов готов бороться за свой пост. Фото: телеграм-канал Труханова

"Какие сейчас органы власти будут в Одессе? 1. Есть областная военная администрация. 2. Есть мэрия и горсовет. 3. На четвертый год вторжения появляется городская военная администрация", - написал в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко ("Евросолидарность") из Одессы.

Сколько продлится это двоевластие в Одессе, непонятно. Но сворачивать ОП, похоже, не намерен.

Однако издержки этого решения, похоже, оказались больше, чем могли быть.

Случай с Трухановым стал поводом для обвинений центральной власти в новом наступлении на местное самоуправление. Причем критикуют ее даже те, кто плохо относится к самому Труханову, считая его эдаким замаскировавшимся сторонником русского мира, который к тому же "крышует" в Одессе коррупцию. Например, это сторонники экс-президента Петра Порошенко и некоторые представители грантовых кругов, ранее ориентированных на Демпартию США, а теперь перешедшие под патронат Европы.

"Не вижу ничего позитивного в дальнейшем сворачивании местного самоуправления и его выборочной замене (без прозрачных критериев) военными администрациями. Лишение гражданства - тоже спорный вопрос, здесь есть конституционная коллизия, и должен разбираться Конституционный суд, однако в данном случае это второстепенный вопрос, который используется как яркая обертка для отвлечения внимания от сути процесса", - написал на своей странице в Фейсбуке исполнительный директор международного фонда "Возрождение" Александр Сушко.

А близкий к НАБУ журналист Николов опубликовал целую серию постов на тему "власть в Одессе захватили чекисты".

"Украинские чиновники подставили Украину из-за желания отдать Одессу в управление погонам, чтобы "центральная" мафия победила "местную". И, похоже, одесситам придется снова пережить чекистское управление. После кавалерийской атаки на Труханова "погоны" получат контроль над городом через ВГА, подконтрольную СБУ (Лысак - выходец из СБУ - Ред.). О намеках на справедливость в судах или давлении на выборную власть вообще придется забыть. Однозначно плохой результат для Украины – это когда реального злодея не смогли посадить в тюрьму по закону и праву, и поэтому йо@нули через одно место. Общественная поддержка "наказания черта" – легитимизировала этот модус. Поэтому следующим могут йо@нуть по гражданству или санкциям кого-то менее контроверсионного, чем Труханов. А в следующей итерации – вообще кого угодно. Потому что, кто против, людям же нравится. А если кому не нравится – тот следующий. М - Малороссия", - считает Николов.

Позже он написал еще один пост на ту же тему.

"До войны 2014 года Труханов имел, а после начала войны перестал иметь юридический коннект с Россией. А в 2025 году чекисты решили окончательно завладеть потоками портовой Одессы (легал, контрабанда, нарко, колл-центры), и подсунули Зеленскому очень правдоподобную ложь. И это подтолкнуло Верховного главнокомандующего к очередному сдвигу нормы Украины из демократии в малороссийские еб@ня. И это так или иначе зафиксируют в Европе", - заявил Николов.

Во власти на эти обвинения реагировали нервно. Эту нервозность еще заметно усилило сообщение в X (бывшем Twitter) журналиста-расследователя из Bellingcat Христо Грозева, который назвал российский паспорт Труханова, фото которого опубликовала СБУ и из-за которого его лишили гражданства, фальшивкой, сфабрикованной в РФ.

К аналогичному выводу пришло и российское оппозиционное издание The Insider.

По его данным, копия загранпаспорта, которую опубликовала СБУ - фейк. Из номера документа следует, что он был выдан 2 ноября 2010 года (а вовсе не в декабре 2015-го). Паспорт с таким номером действительно был выдан в этот день, но другому человеку - россиянке по имени Татьяна, которая затем путешествовала за границу по этому паспорту. Также журналисты обращают внимание, что имя Геннадий латинскими буквами также транслитерируется с двумя n.

При этом, как пишет издание, согласно российским базам данных, у Труханова действительно было два российских паспорта: первый, номер которого начинается с 4604, значится как выданный 15 апреля 2003 года и затем утраченный. Второй, номер которого начинается с цифр 4611, был выдан 24 марта 2011 года ГУ МВД по Московской области "взамен утраченного". В заявлении на выдачу этого паспорта, также имеющемся в распоряжении The Insider, значится "в связи с достижением 45-летнего возраста".

Причем, как отмечает The Insider, судя по данным пересечений границы, после начала войны в 2014 году Труханов не бывал в России (во всяком случае под своим именем), и нет никаких данных о наличии у него какого-либо актуального российского загранпаспорта. В случае визита же в РФ у Труханова могли возникнуть проблемы, так как российские спецслужбы интересовались им из-за "причастности к развитию украинских событий 2013–2014" годов.

Власти обвинения отрицают.

"Лишение гражданства из-за наличия российских документов у пророссийского политика в воюющей стране можно назвать "преследованием местного самоуправления" только в больной фантазии. Это в целом не имеет никакого отношения к местному самоуправлению", - написали на своей странице в Фейсбуке представитель комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин ("Слуга народа", СН).

Он настаивает, что президент имел право создать ГВА в Одессе, но передать ей полномочия самоуправления (городского головы/горсовета) может Верховная Рада на период действия военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены.

Однако многие комментаторы не сомневаются, что с учреждением ГВА влияние Киева на внутриодесские расклады значительно усилится.

Бывший заместитель городского головы Одессы, народный депутат нескольких созывов Владимир Куренной подозревает, что истинная цель введения военной администрации - "исключительно контроль над финансовыми потоками в городе".

"К сожалению, это решение констатирует конец системы местного самоуправления в стране", - дает оценку он на своей странице в Фейсбуке.

"Кто следующий? Киев? Днепр? Николаев? Черкассы? Дела и компромат найдутся, в этом нет сомнения. Одессой руководил точно не ангел. Но на Банковой точно сидят не святые. Зачистка оппонентов, которая сопровождается фактическим уничтожением местного самоуправления, правовым нигилизмом, внесудебными расправами и неуважением к общинам - точно отдаляет нас от евроинтеграции. Все это - про фактическую подготовку к выборам, ликвидацию самоуправления, авторитарные тенденции и монополизацию регионов, когда рейтинги центральной власти "плывут". Вместо того чтобы сосредоточиться на войне против врага - ставка на войну всех против всех", - написала на своей странице в Фейсбуке народный депутат Ирина Геращенко ("Евросолидарность").

Какой сигнал поймали мэры

Как не раз мы писали, "большая" война была воспринята Банковой как удобный повод поставить под контроль местное самоуправление, что не удавалось сделать в мирное и относительно мирное время. Общинам урезают бюджеты под предлогом, что нужно больше денег на оборону, и одновременно их заставляют строить за свой счет укрепления в прифронтовой зоне и укрытия для важных объектов инфраструктуры. Согласно версии, расхожей в политических кругах, негласная цель - уменьшить финансовые потоки мэров, чтобы у них было в обрез денег на политику. От руководителей общин требуют проводить мобилизацию и наказывают за невыполнение плана по призыву. Массовая практика, по которой городских глав по решению суда снимают с должности или отстраняют от исполнения обязанностей. Наиболее громкий случай - Владислав Атрошенко, лишившийся должности мэра Чернигова на самом деле из-за конфликта с Банковой. В Чернигове также ввели ГВА и, более того, убрали лояльного к Атрошенко секретаря горсовета Александра Ломако. Замену до сих пор не избрали. Фактический руководитель города - глава ГВА Дмитрий Брыжинский, при том что Рада полномочия местного самоуправления так и не передала.

"Законодательство до сих пор не урегулировало работу начальников военных администраций, не урегулировало работу тех людей, которые работают в военных администрациях населенных пунктов. При этом военные администрации вводятся даже там, где работают действующие советы. Таким образом, через введение военных администраций населенных пунктов нивелируется работа местного самоуправления", - заявила в телеэфире советник руководителя Ассоциации городов Украины, народный депутат нескольких созывов Оксана Продан.

Теперь в эту "копилку" добавляется еще попытка устранить Труханова.

Но тут, похоже, игра с более высокими ставками, чем просто приструнение потенциальной мэрской фронды. Выдавливая Труханова, ОП хочет обезопасить себя от того, что вечно себе на уме местные элиты станут опорой в регионах для политических конкурентов.

"Лишение гражданства Труханова и обустройство Одесской ГВА - это открытый сигнал каждому мэру, что все находятся под прицелом и, когда понадобится, доберутся до каждого. Таким образом, большинство мэров станут запуганными и послушными по отношению к власти. Кроме того, это сигнал всем, кто собирается готовиться к выборам. На местах активно ищут, с кем они пойдут на эти выборы, все активно звонят Залужному и Буданову, чтобы сотрудничать с ними и продвигать себя. Скорее всего, с таким открытым сигналом эти звонки прекратятся, потому что мэры городов и городков будут бояться за свои мандаты", - прогнозирует народный депутат Алексей Гончаренко ("Евросолидарность").

Есть мнение, что у ОП уже все получилось: сигнал "поймают" все, кто нужно.

"Идет укрепление вертикали. "Просигналили", что, если не будете, так сказать, в конструктивном диалоге с центральной властью, догонят и вас. Я думаю, это все поняли и будут теперь демонстрировать тотальную лояльность. Региональные партийные проекты, которые многие мэры строили под себя, скорее всего, будут заморожены. И, если все останется как есть или станет еще круче, желающие переизбраться будут баллотироваться от новой партии Зеленского", - говорит заммэра одного из крупных городов юго-востока.

Что может сыграть против власти, так это "очень короткая скамейка запасных": заменить все нелояльных мэров сразу не получится.

Еще одной проблемой для ОП может быть то, что в отношении некоторых видных членов команды Зеленского также ходят слухи о наличии других паспортов.

"Конечно, в случае Труханова они (власть - Ред.) ссылаются, что ему предъявили-то гражданство российское. Но и паспорта РФ также приписывают некоторым президентским соратникам. Если ты не играешь по правилам, то и с тобой не будут. Убежденность, что все силовики в твоем кулаке и потому творишь что угодно, может сыграть злую шутку", - комментирует политолог Андрей Золотарев "Стране".

Согласно другому мнению, все попытки подмять под себя местное самоуправление пойдут прахом, так как люди на местах подберут ключ к любым столичным назначенцам и все равно будут вести свою линию в политике, хотя и более скрытно.

"Одесса в этом плане - показательный пример. Вот приехал человек, не понимающий специфику города и вообще региона. Он будет пытаться оправдать свое назначение, разовьет деятельность, но вот увидите - толк будет не очень. Уж какой матерый товарищ был Саакашвили (экс-президент Грузии одно время руководил Одесской областью - Ред.) и то кардинально не изменил ситуацию. Думаю, ставленник ОП тоже не сможет. И в других городах будет плюс-минус та же ситуация. Они попытаются, конечно, еще отстранить от власти Кличко, но, думаю, ничего не выйдет, потому что это будет для наших западных партнеров как красная тряпка. А пока мы тотально зависим от их денег, мнение будет решающим", - говорит собеседник, много лет проработавший в местном самоуправлении Одессы.