Журналист-расследователь из интернет-издания Bellingcat Христо Грозев назвал подделкой российский паспорт мэра Одессы Геннадия Труханова, фото которого опубликовала Служба безопасности Украины и из-за которого его лишили гражданства.

Об этом Грозев написал в своем аккаунте в Х.

"Служба безопасности Украины сообщила, что президент Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Причиной, по словам СБУ, стало то, что в 2015 году мэр получил российский загранпаспорт, якобы действительный до конца 2025 года. Однако этот документ является явно поддельным и, вероятно, является результатом активных действий России против действующего мэра", - сказано в публикации журналиста.

Он добавил, что полное расследование о том, почему этот паспорт Труханова поддельный и какие улики ведут к российской разведке под ложным флагом, он пообещал опубликовать позже.

Напомним, вчера СБУ официально зявила, что Труханова лишили гражданства на основании ее материалов о российском паспорте мэра.

Сам Труханов называет паспорт подделкой и хочет доказать это с помощью США.