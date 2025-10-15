Владимир Зеленский назначил председателя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака главой только что созданной военной администрации Одессы.

Соответствующее распоряжение опубликовал сайт Офиса президента.

"Назначить Лысака Сергея Петровича начальником Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области. Обязанности главы Днепропетровской ОВА будет временно исполнять заместитель Владислав Гайваненко", - сказано в документе.

Лысак является одним из самых непубличных глав военных администраций областей. В открытых источниках невозможно найти даже дату его рождения. Это связано с тем, что большую часть жизни он провел на оперативных и руководящих должностях в управлениях СБУ. По некоторым данным, Лысак служил в спецподразделении СБУ "Альфа".

Напомним, на сайте Офиса президента 24 сентября была создана петиция с таким сформировать Одесскую ОВА. Она набрала необходимое количество голосов, и президент на нее ответил. Он призвал председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского оценить необходимость создания военной администрации Одессы.

Вскоре после этого в традиционном вечернем обращении Зеленский заявил, что в ближайшее время назначит главу Одесской городской военной администрации. СМИ предположили, что им станет Лысак, что сегодня подтвердилось.