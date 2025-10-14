Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время назначит главу Одесской городской военной администрации.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

"Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком многие вопросы безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время", - сказал президент Украины.

Напомним, сегодня Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства.

Также Зеленский призвал председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского оценить необходимость создания военной администрации Одессы, которая будет управлять городом вместо мэра Геннадия Труханова.

Сам Труханов заявил, что будет исполнять обязанности мэра, пока городской совет не примет решение о прекращении его полномочий.

Детально о возможном отстранении мэра от власти после лишения гражданства мы писали в аналитическом материале.