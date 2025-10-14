Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что будет оспаривать в суде решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении его гражданства, хотя самого указа он пока не видел.

Об этом градоначальник сообщил в интервью телеканалу "Суспильне".

"Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить твой вопрос, буду подавать в Европейский суд по правам человека", — заявил Труханов.

Также Труханов сказал, что не собирается уезжать из Одессы и Украины после лишения его гражданства.

Он считает, что таким образом его хотят устранить от будущих выборов мэра, потому что он, по его мнению, на них победил бы.

Меджду тем советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко прогнозирует, что указ о лишении гражданства Труханова не будет опубликован.

"Не стоит ожидать публикации указа президента о Труханове, ведь указы о гражданстве не публикуют открыто из-за наличия в них персональных данных – ни о принятии в гражданство, ни другие. Когда лишали гражданства Коломойского, указ тоже не был опубликован", - написал в соцсети Лещенко.

Отметим, что указ о лишении гражданства вступает в силу немедленно. Его можно оспорить в Верховном суде, но, как показывает практика, этот процесс очень не быстрый.

Тем временем представители украинского политикума уже реагируют на указ. Нардеп из Одессы Алексей Гончаренко осудил лишение мэра гражданства. Он считает это решение незаконным и позволяющим преследовать политических оппонентов.

"В правовом государстве нельзя просто так взять и лишить кого-либо гражданства. Как бы кому-то ни нравилось, но за Труханова проголосовали одесситы. Кроме того, он родился в Одессе. Если уж и снимать Труханова, то это нужно делать исключительно законным способом. К Труханову много вопросов, против него возбуждены уголовные дела. Так расследуйте, доказывайте, отдавайте дело в суд. Сегодня заберут у Труханова и мы все будем радоваться, потому что он плохой, а завтра машину репрессий запустят против неудобных людей", - пишет Гончаренко в Телеграме.

Он считает это решение концом существования местного самоуправления в Украине.

Напомним, сегодня Зеленский сообщил, что подписал указ о лишении украинского гражданства отдельных лиц. Среди них фигурирует и Труханов.

Детально о возможном отстранении мэра от власти после лишения гражданства мы писали в аналитическом материале.