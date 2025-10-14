Петиция с требованием лишить гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова менее чем за сутки набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским.

Это видно на странице петиции на сайте Офиса президента Украины.

На момент создания новости под ней поставили подписи 26 686 граждан.

Теперь петицию должны передать на рассмотрение главе государства.

Напомним, после того как СМИ сообщили о подготовке указа о лишении Труханова гражданства, на сайте Офиса президента появилась эта петиция с аналогичным предложением. Авторы петиции заявили, что "в журналистских расследованиях неоднократно фигурировали данные о наличии у Труханова паспорта РФ и российского налогового номера, что свидетельствует о двойном гражданстве".

Между тем Труханов отрицает, что специальна комиссия при президенте приняла решение о лишении его гражданства, о чем вчера сообщали СМИ.

"Мне известно, что комиссия не была, не состоялась. Что касается готовности президента подписать, то я не могу комментировать, это мнение президента", - заявил Труханов.

Он также отрицает наличие у него российского паспорта и заявляет о готовности пройти полиграф, чтобы это подтвердить. Документы, которые публикуются в Сети о том, что он получил паспорт РФ, мэр назвал фейковыми.

Как мы рассказывали, в прошлом году уже поднималась тема наличия у одесского градоначальника российского гражданства.

