Специальная комиссия при президенте Украины, которая рассматривает вопрос утраты украинского гражданства, уже приняла решение о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает одесская газета "Думская" со ссылкой на источники.

По данным издания, теперь Владимир Зеленский должен подписать соответствующий указ. После этого полномочия мэра прекратятся автоматически, без дополнительных решений суда или городского совета. Такая процедура предусмотрена статьей 79 закона "О местном самоуправлении в Украине".

После лишения Труханова полномочий исполняющим обязанности мэра станет секретарь горсовета - член партии "Слуга народа" Игорь Коваль. Либо будет организована городская военная администрация, которая буде подчиняться напрямую Офису президента, допускает "Думская".

Между тем источники другого издания, ZN, опровергают информацию "Думской".

"Не исключено, что вечером что-то изменится, но сейчас ничего нет", - сказал собеседник издания.

Напомним, на выходных сам Труханов заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. Труханов отрицает, что у него когда-либо был такой паспорт.

Напомним, в прошлом году уже всплывала тема наличия у одесского градоначальника российского гражданства.