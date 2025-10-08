Верховная Рада поддержала постановление № 14031 о продлении полномочий местных властей на время военного положения.

Об этом сообщает телеграм-канал парламента.

В постановлении речь идет о сельских, поселковых, городских, районных в городах, районных, областных советах, а также о сельских, поселковых и городских главах.

Документ предлагает:

признать, что организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства и европейских стандартов демократических выборов невозможны в условиях войны;

подчеркнуть, что ответственность за невозможность своевременной организации подготовки и проведения местных выборов в Украине с соблюдением демократических избирательных стандартов несет Россия;

констатировать, что устойчивое функционирование органов местного самоуправления и осуществление ими полномочий являются обязательными условиями соблюдения принципа непрерывности власти, обеспечения правопорядка, национальной безопасности, обороны государства и жизнедеятельности общин.

Напомним, местные выборы должны были состояться в октябре, однако из-за действия военного положения их отменили.

