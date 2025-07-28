В последнее воскресенье октября этого года в Украине должны были пройти местные выборы, однако из-за военного положения их не будет.

Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии.

"Очередные местные выборы в Украине согласно избирательному законодательству проводятся одновременно на всей территории страны в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и председателей и соответственно должны состояться в последнее воскресенье октября этого года. Дату проведения таких выборов назначает Верховная Рада Украины не позднее 90 дней до дня голосования. В связи с полномасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации в Украине введено военное положение, в ходе которого никакие выборы не организуются и не проводятся. Следовательно, решение о назначении очередных местных выборов парламентом не принималось", - сказано в разъяснении ЦИК.

Учитывая это, комиссия констатировала отсутствие оснований для внесения представлений кандидатур в состав областных, районных, городских, сельских, поселковых территориальных избирательных комиссий, а также для формирования Центральной избирательной комиссией, районными, городскими территориальными избирательными комиссиями нового состава территориальных избирательных комиссий на разных уровнях.

"...Во время действия военного положения никакие выборы не организуются и не проводятся, поэтому члены ТИК, состав которых был сформирован на очередных местных выборах 25 октября 2020 года, продолжают осуществлять свои полномочия по созданию нового состава соответствующей территориальной избирательной комиссии”, – пояснил член Комиссии Сергей Постов.

Напомним, 15 июля Рада в 16-й раз продлила военное положение и мобилизацию. Они будут действовать до 5 ноября.

Между тем незадолго до этого в парламенте зарегистрировали законопроект об изменениях в Избирательный кодекс.