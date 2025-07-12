На сайте Верховной Рады появился законопроект об изменениях в Избирательный кодекс, поданный в основном депутатами фракции "Батькивщина". Однако в числе его разработчиков указан и спикер Руслан Стефанчук, и ряд депутатов от "Слуги народа".

Документ предлагает масштабные изменения в Избирательный кодекс и направлен на "адаптацию законодательства к нынешним реалиям".

Среди ключевых изменений, которые анализирует нардеп Александр Федиенко (не является соавтором) - партии будут обязаны формировать региональные списки кандидатов, а не ограничиваться включением только первого номера из общенационального списка.

Также установлены максимальные квоты кандидатов для каждого из 25 избирательных регионов - например, для Киева это 28 человек, для Львовской области - 26, для Луганской - 22.

Вводятся обязательные гендерные квоты: минимум два кандидата каждого пола в каждой пятерке списка, а также не менее 30% представителей одного пола в каждом региональном списке.

Система распределения мандатов также меняется: теперь учитывается не только количество голосов за партию, но и суммарное количество голосов за отдельных кандидатов. Вводится понятие “неиспользованные голоса”, которые учитываются при финальном подсчете. Кандидаты, преодолевшие избирательную квоту, автоматически считаются избранными.

Кроме того, из кодекса исключаются положения, касающиеся специфики выборов в громадах с числом избирателей до 10 тысяч. Возрастает роль руководящих органов партий - в том числе в вопросах жеребьевки и распределения мандатов.

Появление подобного законопроекта уже породило предположения в соцсетях, что, таким образом, власти готовятся к выборам во время войны (или надеясь на ее скорое окончание).

Однако, в Раде по этому поводу настроены скептически.

"Никаких выборов во время войны не будет. Это пиарный законопроект. Он никогда не будет принят", - заявил нардеп Гончаренко.

Ранее Стефанчук сообщал, что в Раде готовятся изменить закон о выборах и сделать акцент на голосовании украинцев за границей, а также учесть военные угрозы в день выборов, включая обстрелы.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что выборы будут после окончания войны и отмены военного положения.