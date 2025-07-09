В Верховную Раду внесли законопроект №13347, авторы которого предлагают сделать обязательным условием для работы на государственной службе или в органах прокуратуры прохождение военной службы. Комитет парламента по национальной безопасности, обороне и разведки его уже одобрил.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Теперь законопроект вынесут на голосование в сессионный зал.

Сейчас в соответствии с действующим законом для работы на госслужбе мужчина призывного возраста должен пройти или военную службу, или базовую общевойсковую подготовку. Авторы новой инициативы хотят оставить только военную службу. Причем в случае с прокурорами правило будет касаться даже женщин.

В то же время Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) не поддержало законопроект.

"Предложенные законопроектом изменения могут привести к сужению круга и снижению качества отбора возможных кандидатов на должности государственной службы. Учитывая изложенное, принятие предложенных законопроектом изменений в части ограничения права на государственную службу является нецелесообразным", — указала в своем заключении глава НАГС Наталья Алюшина.

Ранее мы сообщали, что украинцы 18-25 лет, подписавшие молодежный контракт с ВСУ, после окончания службы снова могут быть мобилизованы уже на общих основаниях.

Также мы рассказывали, что Рада приняла закон, который позволяет военкомам получать данные о здоровье граждан сразу после визита к врачу.