Срок базовой общей подготовки мобилизованных граждан будет увеличен на два дня: с 49 дней до 51. Два добавочных дня посвятят обучению противодействию ударным дронам.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Провел ежемесячное служебное совещание по повышению качества подготовки в Вооруженных силах, усилению безопасности в учебных центрах и другим проблемным вопросам. Срок базовой общей подготовки будет увеличен до 51 дня (по сравнению с 49 днями). Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника", - сказано в публикации.

Также Сырский отметил, что во время обучения запрещено скопление личного состава и военной техники, как и размещение военнослужащих в палаточных городках. Он заверил, что на местах подготовки строят новые укрытия и блиндажи.

Между тем в апреле срок базовой военной подготовки ограниченно пригодных сократили с 45 суток до месяца.

На днях мы рассказывали, как с 1 сентября студенты будут проходить базовую общевойсковую подготовку.