Прошлогодний закон об ужесточении мобилизации обязал студентов проходить базовую общевойсковую подготовку. Ее начнут преподавать в вузах с 1 сентября.

Сайт телеканала "Мы - Украина" описал основные подробности нового курса.

Предмет будут читать в следующих учебных заведениях:

высших военных учебных заведениях;

военных учебных подразделениях высшего образования;

учебных частях (центрах) ВСУ;

учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;

заведениях высшего образования всех форм собственности.

Курс состоит из двух частей: теоретической (90 академических часов) и практической (210 академических часов).

Теоретическую составляющую будут читать в первом или втором семестре - на усмотрение вуза. Практическую будут проходить после теоретической подготовки в специальных учебных центрах ВСУ в течение мая-октября за счет каникул.

Во время теоретической подготовки студенты должны будут изучить 13 тем, например, "Национально-патриотическая подготовка", "Психологическая подготовка", "Разведывательная подготовка", "Связь и коммуникации".

Основной акцент в теоретической части будет сделан на огневой подготовке - ей отводится 30 часов. Еще 14 часов посвятят тактической подготовке, 8 часов - домедицинской подготовке. По 6 часов будет уделено психологической подготовке студентов, защите от радиационной, химической и биологической угроз, минной безопасности и изучению уставов.

Планы практической подготовки не раскрывают из соображений безопасности. Перед этим этапом студенты пройдут медицинский осмотр. Непригодных освободят от практической подготовки.

Другие подробности нового курса:

во время практики студентов официально будут считать военнообязанными — на них распространт все уставы ВСУ;

обязательной станет присяга;

после завершения подготовки студент получит статус военнообязанного;

призыву не подлежат студенты до 25 лет, но они могут пойти служить добровольно;

отказ или провал зачета станут основанием для отчисления из вуза.

Весной мы сообщали, что с 1 сентября в украинских школах изменится формат преподавания предмета "Защита Украины": в его рамках начнут обучать начальной общевоенной подготовке.

Также весной в Вооруженных силах Украины предложили ввести строевую службу для женщин.