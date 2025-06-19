Министерство образования и науки утвердило новые правила организации дистанционного обучения в условиях военного положения.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новые правила касаются прежде всего наполняемости дистанционных классов. Согласно им минимальное количество учеников в дистанционном классе – 20 детей. Однако школам разрешено уменьшить это количество:

до 10 учеников - для заведений на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках всей Украины;

до 15 учеников - для заведений в других городах.

Требования к наполненности дистанционных классов не распространяются на учреждения специализированного и специального образования.

Также по утвержденным правилам удаленная работа школы возможна даже без всех параллелей классов. Заведение любого типа может работать в дистанционном формате, если в нем отсутствует не более двух параллелей. Например, когда школа имеет дистанционные 1–6-е, 8–11-е классы, 7-го класса может не быть.

В рамках одного дистанционного класса дети должны учиться только по одной образовательной программе.

Если ребенок проживает за границей и посещает школу в стране пребывания, он может дистанционно учиться по украиноведческому компоненту в украинской школе 5–8 часов в неделю. Если ребенок не ходит в местную школу, он может получать образование полностью дистанционно в украинском учебном заведении.

Также для детей за границей доступны индивидуальные формы обучения – экстернат или семейная форма.

Приказ о новоовведениях вступит в силу после государственной регистрации в Министерстве юстиции.

Напомним, ранее МОН потребовало с 1 сентября 2025 года набирать минимум 20 детей в один класс для дистанционного обучения. Это вызвало резкую критику в педагогической среде.

Между тем в Верховной Раде намерены изменить систему школьного образования, убрав из лицеев младшие классы.