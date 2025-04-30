Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по усовершенствованию правового регулирования отдельных вопросов надомной и дистанционной работы.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Родители детей, которые учатся онлайн, теперь имеют право работать дистанционно. Норма касается тех, у кого есть дети до 14 лет.

Также закон позволяет направлять дистанционных и надомных работников в служебные командировки, если такая возможность предусмотрена условиями трудового договора.

Документ должен повысить уровень социальной защиты дистанционных работников. Речь идет о четких гарантиях соблюдения трудовых прав людей, работающих дистанционно, включая режим работы, продолжительность отдыха, охрану труда и уровень оплаты, который не может быть ниже оплаты работников, выполняющих аналогичную работу в офисе.

Напомним, министр образования Оксен Лисовый заявил, что с 1 сентября 2025 года ученики из числа внутренне перемещенных лиц больше не смогут учиться в онлайн-формате. Министерство образования и науки обязало их посещать школы в местах нового проживания.

Ранее нардеп Павел Сушко заявил, что школам прифронтовых регионов грозит массовое закрытие из-за приказа Министерства образования и науки Украины.