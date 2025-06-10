Суд признал противоправным приказ Министерства образования и науки (МОН) Украины, не позволявший получить отсрочку аспирантам-контрактникам в 2024 году.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Напомним, Министерство образования издало приказ, которым в 2024 году было отменено поступление на дневную форму обучения в аспирантуре по контракту. При этом приказ МОН касался также и невоеннообязанных женщин.

В Киевский окружной админсуд обратилась женщина с иском к МОН. В частности, истица отметила, что в соответствии с нормами международного и украинского права имеет право получать образование на платной основе по дневной форме обучения в любом учебном заведении, независимо от формы собственности.

Суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований.

Напомним, еще в июле прошлого года Государственная регуляторная служба постановила отменить приказ Министерства образования, который запретил поступать на контрактную дневную форму обучения на аспирантуру.

Ранее мы писали, что в вузах усилили проверки, чтобы выявить аспирантов, поступивших ради отсрочки от мобилизации.

На фоне этого недавно в Луцке отчислили около тысячи студентов в возрасте 25 лет и старше.