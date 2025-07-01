Украинцы 18-25 лет, подписавшие контракт с Вооружёнными силами, по окончанию службы снова могут быть мобилизованы уже на общих основаниях.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины на официальном правительственном сайте.

Таким лицам ведомство предлагает предоставлять отсрочку на 12 месяцев и вносит соответствующий законопроект на рассмотрение Верховной Радой.

"Ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на воинский учёт и сразу призваны снова. Одобренные поправки к Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят эту неопределённость", – говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в Wall Street Journal писали, что число украинцев, подписавших молодёжный контракт с ВСУ, является скромным.

Война в Украине продолжается 1223-й день. Последние новости с ключевыми событиями 30 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинские СМИ писали, что войска РФ приблизились к Сумам на расстояние досягаемости ствольной артиллерии. В частности, неприятель нанёс артиллерийский удар по селу Песчаное, которое находится менее чем в километре от черты города. В Силах обороны юга Украины сообщили, что на запорожском направлении противник пытается развернуть плацдарм в районе Каменского.

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