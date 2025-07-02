В Министерстве образования и науки уже предлагают отменить обязательную базовую общевойсковую подготовку (БОВП), которая должна стартовать в украинских вузах с 1 сентября.

Заместитель министра образования Михаил Винницкий заявил, что нельзя обязывать всех студентов проходить эту подготовку, потому что многие просто захотят откупиться. Его слова приводят украинские СМИ.

По предварительным оценкам, в наступающем учебном году подготовку должны будут пройти почти 120 тысяч человек.

"Заставить 120 тысяч студентов второго курса проходить в обязательном порядке такой курс, который сейчас предусмотрен, не вариант. Что мы будем делать с такой реальностью, когда большое количество людей (я говорю о тысячах) захотят откупиться от БОВП? Мы просто создаем коррупциогенную ловушку", - считает Винницкий.

Он сообщил, что уже зарегистрирован законопроект, отменяющий БОВП как обязательную часть учебного процесса, а вместо этого предусматривает курс "Основы национального сопротивления". Чиновник утверждает, что изменения возможны уже "в ближайшее время".

БОВП обязывает проходить прошлогодний закон об ужесточении мобилизации.

На днях мы рассказывали, как будет строиться этот новый вузовский курс.