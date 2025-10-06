Рада будет голосовать за бессрочное продление сроков работы местных советов на время военного положения
В среду Верховная Рада будет голосовать за бессрочное продление сроков работы местных советов и мэров на время военного положения.
Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
По его словам, эту норму содержит проект постановления о непрерывной работе местных властей во время войны.
При этом местные выборы должны были пройти в октябре этого года, однако из-за действия военного положения их отменили.
После этого возникла коллизия - имеют ли право местные органы власти исполнять свои обязанности после окончания срока своих полномочий.
Проект постановления, который будет рассмотрен Радой в среду, должен эту коллизию разрешить и продлить полномочия местных органов власти на время действия военного положения.
