В среду Верховная Рада будет голосовать за бессрочное продление сроков работы местных советов и мэров на время военного положения.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, эту норму содержит проект постановления о непрерывной работе местных властей во время войны.

При этом местные выборы должны были пройти в октябре этого года, однако из-за действия военного положения их отменили.

После этого возникла коллизия - имеют ли право местные органы власти исполнять свои обязанности после окончания срока своих полномочий.

Проект постановления, который будет рассмотрен Радой в среду, должен эту коллизию разрешить и продлить полномочия местных органов власти на время действия военного положения.

Ранее народный депутат Роман Костенко заявлял, что в случае прекращения войны военное положение и мобилизацию в Украине отменять не будут.

