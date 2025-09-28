В случае прекращения войны военное положение и мобилизацию в Украине отменять не будут.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко, кадры интервью которого публикуют политические телеграм-каналы.

По его словам, гражданам страны не сто́ит ожидать возвращения ко временам 2021 года.

"Например, нужно ли сразу отменять военное положение? Ну, я сомневаюсь, потому что Россия никуда не денется. Если она оставит свои войска по линии столкновения, а это около 700 тысяч человек, то нам точно нужно держать большую армию не меньше 800 тысяч, а может и 600 или 700, смотря какие гарантии безопасности будут. Но большую армию", – пояснил Костенко.

Он добавил, что будет демобилизация военных, но на место тех, кто уходит, придётся призывать новых людей.

"Я уверен, что сначала демобилизуют тех, кто служит с первых дней. Но ведь на их место нужно, чтобы пришёл кто-то другой. Поэтому будут мобилизоваться новые люди", – подчеркнул депутат.



"Если кто-то ожидает, что с перемирием жизнь станет такой, как в 2022 году – нет, мы столкнёмся с другими проблемами", – сказал он.

Напомним, Евросоюз требует смягчить военное положение в Украине уже сейчас, не дожидаясь урегулирования конфликта с РФ.

