В скором времени мобилизованным украинцам начнут предлагать подписать контракты на два года службы.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко, комментируя слова президента Владимра Зеленского о намерении повысить зарплаты военным.

По словам Костенко, сумма контракта с ВСУ будет составлять "один или два миллиона" гривен. Эти средства будут равномерно выплачиваться за время несения службы в форме надбавки к зарплате.

Отметим, что подобная схема набора добровольцев действует сейчас в российской армии. Ранее в Украине заявляли, что Киев не имеет возможности столько выплачивать военным, поэтому в стране будет продолжаться принудительная мобилизация.

Как мы также сообщали, "молодёжный контракт" с ВСУ обещают распространить на добровольцев и уже мобилизованных украинцев .

Война в Украине продолжается 1312-й день. Последние новости с ключевыми событиями 27 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. РФ продвинулась в Днепропетровской области и южнее в Запорожской области, также зайдя в центр Купянска. Стало известно, о каком оружии Зеленский просил Трампа во время их встречи. Хегсет распорядился, чтобы сотни американских генералов и адмиралов со всего мира на следующей неделе собрались в Виргинии на экстренное совещание. В Украине изменился порядок учёта военнообязанных.

