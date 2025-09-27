Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение зарплат служащим Вооружённых сил.

Об этом верховный главнокомандующий сообщил в ходе интервью СМИ.

Как сообщил Зеленский, уже идут консультации о финансировании этих расходов со стороны Евросоюза.

Напомним, пока Украина испытывает нехватку средств на военные нужды в этом и в следующем годах.

Чтобы закрыть дефицит текущего года, Киев пытается убедить Европу позволить пустить на военные расходы деньги, выделяемые Украине с доходов от замороженных российских активов. Изначально эти ресурсы выделялись Брюсселем на поддержание финансовой стабильности.

Вероятно, о перенаправлении этих средств сейчас ведутся консультации с европейцами.

Ранее депутаты Верховной Рады заявляли, что в бюджете Украины на 2026 год недостаёт $10 млрд.

Как мы также сообщали, в Украине повысят зарплату медработникам.

Война в Украине продолжается 1312-й день. Последние новости с ключевыми событиями 27 сентября 2025 года

