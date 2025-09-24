Президент США Дональд Трамп получил сведения о "запланированном наступлении" ВСУ, для реализации которого потребуются разведданные от США.

Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.

При этом издание отмечает, что, несмотря на смену риторики отностиельно России, американский президент по-прежнему отказывается разрешать удары оружием своей страны вглубь территории РФ.

Ранее мы писали, что стало понятно из заявлений Трампа о войне в Украине и "бумажном тигре" РФ.

Война в Украине продолжается 1309-й день. Последние новости с ключевыми событиями среды, 24 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Во вторник поступили новости о продвижении армии РФ на нескольких участках в Днепропетровской области и на запорожско-днепровском фронте. В целом можно отметить, что в сентябре на втором направлении противник наступает интенсивно. ВСУ продолжают атаковать объекты на территории РФ дронами.

