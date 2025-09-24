Украинские политики не питают надежд после последних заявлений президента США Дональда Трампа по Украине.

Об этом сообщает The Financial Times.

По информации издания, в Украине не увидели конкретной военной и экономической поддержки за высказываниями американского лидера.

Некоторые украинские политики считают, что слова Трампа о финансовой поддержке со стороны Европы означают попытку США отстраниться от участия в разрешении конфликта в Украине, отмечает газета.

"Что нового в заявлениях Трампа, сделанных сегодня, или что они означают для нас? Абсолютно ничего. И чего мы должны ожидать дальше? Также ничего", - приводит издание слова украинского нардепа Ярослава Железняка.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что Украина при помощи Евросоюза сможет отвоевать всю свою территорию.

Подробнее о том, что значат вчерашние заявления Трампа, мы писали в отдельном материале.

