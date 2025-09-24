Комментарии президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуть свои территории скорее показывают его готовность оставить поддержку Киева за Европой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Похоже, он прощается, не так ли? Но завтра всё может измениться. В любом случае: карты нам ясны. Мы знаем, что делать", — заявил западноевропейский чиновник.

Высокопоставленный дипломат из Восточной Европы заявил, что комментарии Трампа были направлены на то, чтобы показать, "что он начинает отстраняться, подавая сигнал о том, что это вопрос Европы".

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепуль в свою очередь приветствовал заявления Трампа, но отметил, что для Европы пришло время "активизироваться".

"Мы должны стать более суверенными. Мы можем добиться гораздо большего; не все европейские государства выполнили обещания Украине. Нам нужно рассмотреть другие финансовые и военные варианты, которые у нас есть", — заявил Вадефул в эфире немецкого радио Deutschlandfunk.

Напомним, накануне Трамп заявил, что Украина при помощи Евросоюза сможет отвоевать всю свою территорию.

